Solo para ataques de corto alcance: se dice que EE. UU. ha modificado los lanzadores de misiles HIMARS

Para contrarrestar una posible escalada con Moscú, se dice que Estados Unidos ha realizado ajustes en las armas que suministra a Ucrania. Según un informe, estos factores afectan tanto al hardware como al software. Por lo tanto, debe evitarse el uso de misiles de largo alcance contra Rusia.

Parece que Estados Unidos ha modificado los lanzacohetes múltiples HIMARS y ha restringido su rendimiento. Los funcionarios dijeron que los sistemas que Washington proporcionó a Ucrania para la autodefensa se modificaron para que no pudieran usarse para disparar misiles de largo alcance contra Rusia. Esta fue una medida de precaución para reducir el riesgo de que la guerra se intensifique.

Desde junio, Estados Unidos ha entregado 20 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) a las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con una gran cantidad de misiles guiados por satélite con un alcance de casi 50 millas. Conocidos como el Sistema de Misiles Guiados Múltiples (GMLRS), los misiles se utilizaron para golpear municiones rusas y depósitos de suministros para soldados rusos y sus centros de mando en territorio ucraniano.

Inútil para misiles ATACMS

Sin embargo, los lanzadores de misiles HIMARS entregados tienen una característica única que les impide convertirse en un sistema más efectivo para el ejército ucraniano. Según funcionarios estadounidenses, el Pentágono ha modificado los lanzadores para que no puedan lanzar misiles de largo alcance, incluidos los misiles del Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de EE. UU. (ATACMS) con un alcance de aproximadamente 200 millas (320 kilómetros).

Los cambios, que aún no se han anunciado oficialmente, muestran hasta qué punto la administración Biden va a equilibrar su apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania frente al riesgo de una escalada con Moscú. La enmienda también refleja la preocupación de Washington de que el socio ucraniano pueda terminar incumpliendo su promesa de no atacar territorio ruso con armas suministradas por Estados Unidos.

“Línea Roja” a Moscú

Los propios Estados Unidos no suministran a Ucrania misiles ATACMS de largo alcance. Sin embargo, los cambios en el sistema HIMARS aseguran que los misiles ATACMS no puedan lanzarse desde otras fuentes con ellos también. El Pentágono se negó a comentar sobre los detalles de los cambios, que funcionarios del gobierno de EE. UU. dijeron que afectan el hardware y el software. “Por razones de seguridad operativa, no comentamos públicamente sobre la configuración de los sistemas disponibles para los aliados y socios”, dijo el general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. “Estados Unidos sigue comprometido a proporcionar a Ucrania las capacidades que necesita para contrarrestar la agresión rusa”, agregó. El ejército ucraniano se negó a comentar.

Rusia ha advertido a Washington que suministrará misiles tierra-tierra de largo alcance como los ATACMS, que se lanzan desde lanzamisiles HIMARS y pueden alcanzar territorio ruso. “Si Washington decide suministrar misiles de largo alcance a Kyiv, cruzará la línea roja y se convertirá en parte directa del conflicto”, dijo en septiembre una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Desde que el ejército de Putin bombardeó la infraestructura de Ucrania de manera selectiva para cortar la electricidad, la calefacción y el agua a los civiles, ha habido un debate cada vez mayor en Estados Unidos y Europa sobre si el gobierno de Biden podría ser demasiado cauteloso al brindar apoyo militar a Ucrania. Por ejemplo, Dane y el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ven los ataques de Rusia a la infraestructura civil de Ucrania como un cambio en la estrategia de Putin, que podría conducir a una catástrofe humanitaria en Ucrania para la que Occidente no estará preparado. “Si quieres detener a Putin, debes disuadirlo, por ejemplo, disparando misiles de largo alcance”, dijo al Wall Street Journal.