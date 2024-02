Sonda DART de la NASA: el impacto parece haber deformado completamente el asteroide Dimorphos

Cuando la sonda DART de la NASA chocó con el asteroide Demorphos, probablemente no creó un cráter, sino que distorsionó todo el cuerpo celeste. Así lo sugieren las simulaciones realizadas por un equipo de investigación de la Universidad de Berna. Los resultados del programa, que ha sido desarrollado y validado durante décadas, sugieren que el asteroide es una especie de “montón de escombros” que se mantiene unido principalmente por su débil gravedad más que por su fuerza cohesiva. Cuando la sonda chocó contra él, pudo haberse formado un cráter que siguió creciendo hasta abarcar todo el cuerpo celeste. La sonda espacial Hera de la Agencia Espacial Europea comprobará in situ si esto realmente ocurrió.

Visualización estereoscópica del efecto simulado. (Foto: SD Raducan (UNIBE)/C. Manzoni/BH May)

Se realizaron cerca de 250 simulaciones en una supercomputadora universitaria, explica la jefa del equipo Sabina Raducan. Las primeras 2 horas después de la colisión se reprodujeron utilizando todos los parámetros conocidos. Luego, el equipo examinó los resultados de la simulación que más se acercaban a lo que la sonda espacial italiana LICIACube observó in situ y a lo que los telescopios espaciales Hubble y James Webb observaron desde largas distancias. De esta manera no sólo se reconstruyó la supuesta estructura del asteroide y sus cambios. El grupo de investigación también estima que alrededor del uno por ciento de la masa de Dimorphos fue expulsada al espacio y el ocho por ciento fue desplazada a su alrededor.

El equipo añade que el hecho de que DART no haya creado un cráter en Dimorphos se debe a la gravedad y la fuerza cohesiva. Cualquiera de los dos suele impedir la formación de cráteres. En la Tierra, por ejemplo, la gravedad es tan grande que se forman cráteres rápidamente. Durante el impacto se observó un ángulo de cono típico de 90 grados, mientras que en el asteroide se observó hasta 160 grados. Tanto la gravedad como la fuerza de cohesión son demasiado bajas para detener la perforación rápidamente. La diferencia se puede ilustrar con la harina y la arena: mientras que la harina que cae adquiere forma de cono debido a su mayor fuerza cohesiva, la arena se acumula sólo ligeramente.

Consecuencias de la defensa planetaria

Si la sonda in situ de la ESA confirma que Dimorphos se parece a un enorme montón de escombros, del que algunas partes apenas se mantienen unidas, esto también tendrá consecuencias para nuestra comprensión de su historia. Esto refuerza la hipótesis de que el asteroide se compone principalmente de material expulsado al espacio por el asteroide padre Didymos, escribió el equipo. Además, habría que reconsiderar cómo debería defenderse la humanidad si un cuerpo celeste de este tipo estuviera en curso de colisión con la Tierra. Si bien el equipo de Raducan ve esto como una buena noticia, un estudio presentado hace un año sugirió que los asteroides compuestos por acumulaciones de escombros relativamente sueltos son sorprendentemente difíciles de destruir.

La sonda Dart (Prueba de redirección de doble asteroide) de la NASA chocó con la luna del asteroide Demorphos el 27 de septiembre de 2022 a la 01:14 CEST. Con el impacto, la NASA probó el concepto de defensa contra asteroides, marcando la primera vez que la humanidad cambió intencionalmente el movimiento de un cuerpo celeste. La esperanza es que un asteroide que representa un riesgo para la Tierra pueda ser desviado lo suficiente por un impacto tal que no llegue a nuestro planeta de origen. Durante la prueba, el módulo de aterrizaje DART se precipitó hacia el gran Dimorphos, de aproximadamente 160 metros de largo, a una velocidad de 6 km/s (21.600 km/h). Orbita alrededor del gran asteroide Didymos, que tiene un diámetro de unos 800 metros. Ambos asteroides no representan ninguna amenaza para la Tierra, que no ha cambiado tras la colisión.



