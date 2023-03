Sons of the Forest en PS5, PS4 y Xbox: ¿cuándo se lanzará el juego?

¿Cuándo viene el partido?

Por Daniel Neubert

Sons of the Forest para PS4, PS5 y Xbox – ¿Cuándo sale? © Endnight Games Ltd / unsplash.com (Ludovic Migneault) / ingame.de (montaje)

Sons of the Forest es actualmente uno de los juegos de supervivencia más emocionantes que existen. Pero, ¿cuándo se lanzará el título para PS5, PS4 y Xbox?

Hamburg – Children of the Jungle es actualmente uno de los juegos de terror más populares. El juego de supervivencia cooperativo ofrece no solo una gran atmósfera de terror, sino también un juego inmersivo en una isla enorme donde puedes pasar muchas horas. En los últimos días, el juego ha sido particularmente intenso Gorjeo Streaming mucho, especialmente streamers alemanes como Gronkh, que llegó a una gran cantidad de espectadores con el título. dirección fuera de línea computadora personal Publicado en acceso anticipado.

En el texto, Ingame.de revela qué tan probable es un puerto para Xbox y PS5 y cuándo podría aparecer el juego.

El 23 de febrero, el juego de terror y supervivencia Sons of the Forrest se lanzó en Steam para PC. Hasta ahora, desafortunadamente, la computadora es la única plataforma en la que se puede jugar el título. Además, Sons of the Forrest aún no está completamente desarrollado y el juego todavía está en modo de acceso anticipado. Pero todavía se puede comprar y jugar.