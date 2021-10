Sorprendente euro millonario: premio mayor de 220 millones por primera vez en la lotería

No había mucho dinero en la lotería Euromillones: 220 millones de euros. Una joven francesa ahora ha ganado el premio gordo, con su primer billete de lotería, de todas las cosas. ¿Pero dónde pones todo ese dinero? Ella ya tiene algunas ideas.

Con su primer billete de lotería, una joven francesa se hizo millonaria. Según anunció la empresa de lotería francesa La Française des Jeux (FDJ), el afortunado jugador del territorio francés de la Polinesia Francesa logró ganar el premio mayor de la lotería Euromillions hace dos semanas. Con un valor de 220 millones de euros, es la mayor ganancia en la historia de la lotería europea desde su fundación en 2004.

La joven siempre había visto jugar a su abuelo y estaba convencida de que algún día ganaría. “A menudo le he dicho a mi abuelo que tendré suerte el día que juegue”, dijo el ganador según la compañía de juegos. Esperé el momento adecuado y luego me inspiré. Según la FDJ, el boleto ganador lleva los números 21, 26, 31, 34 y 49 y las estrellas No. 2 y 5.

El dinero ahora ha sido entregado a la mujer de Tahití. Hasta entonces, escondió bien su boleto de lotería, debajo de la cama y entre la ropa. “Al final, tenía miedo de olvidar dónde lo puse”. Con esta ganancia inesperada, la mujer del Pacífico Sur ahora quiere llegar lejos. “Tengo ganas de viajar por el mundo con mi familia y descubrir nieve que nunca antes había visto”, reveló parte de sus planes.

También debería ser un segundo hogar en todos los continentes, pero también quiere invertir el dinero y donarlo a organizaciones benéficas. De lo contrario, el dinero no cambiará nada. “Seguiré siendo humilde y seguiré corriendo descalzo”, dijo el ganador, que pidió no ser identificado.