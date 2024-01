Sports Illustrated Sandman volvió loco a Franz Beckenbauer: “El mundo familiar ideal ha sido destruido”.

tz Deportes Club Bayern de Múnich

de: Christoph Clauecki

Había una vez Franz Beckenbauer que dejó a su mujer y a sus hijos por otra mujer. La relación con la fotógrafa deportiva Diana Sandmann causó sensación. La pareja se fugó a Nueva York.

Múnich – Franz Beckenbauer estuvo casado tres veces, cada vez como secretaria. Sin embargo, hubo una mujer en la vida de Beckenbauer, que falleció el 7 de enero, que era diferente. Estamos hablando de Diana Sandmann, la fotógrafa y artista deportiva que volvió loco al Emperador. Pero primero los amantes tuvieron que esconderse en público y luego los dos pasaron un tiempo tranquilo en Estados Unidos. Sin embargo, Beckenbauer nunca quiso casarse con Sandmann.

Chico: 11 de septiembre de 1945 (Múnich) fallecido: 7 de enero de 2024, Salzburgo, Austria Parejas: Brigitte Beckenbauer (1966-1990), Sybille Beckenbauer (1990-2004), Heidi Beckenbauer (casada desde 2006) Ex novia: Diana Sandman (1977-1988)

El complicado comienzo de la relación de Beckenbauer con Diana Sandmann

Durante su estancia en el Bayern de Múnich, Beckenbauer se casó con su primera esposa, Brigitte, quien falleció en 2021. El nativo de Múnich trajo a su hijo al matrimonio, y otros dos lo siguieron. Después de once años de relación, una nueva mujer entró en la vida de Beckenbauer y Diana Sandmann recuerda el complicado comienzo.

“Lo conocí en privado en la boda de Robert Schwann (director del Bayern de Múnich y Beckenbauer, nota del editor). El comienzo de la relación fue muy complicado. El comienzo de la relación fue muy complicado”, dice Sandmann en el documental emitido por ARD “Beckenbauer – La leyenda del fútbol alemán”, en la que Walter Beckenbauer concedió una entrevista: “No puedo expresarlo de otra manera”, dijo escalofriantemente sobre su hermano Franz. “Mi padre estaba muy preocupado porque su única hija había tenido Me enamoré de un hombre casado y con tres hijos. Ese era el momento y la audiencia en ese momento… no fue fácil. “Me lo advirtió”, explica Sandmann, que entonces ya estaba divorciado.

Izquierda: Franz Beckenbauer y su entonces compañera Diana Sandmann en un partido de la Bundesliga en 1988. Derecha: Sandmann como fotógrafo deportivo en el estadio olímpico del Bayern de Múnich. © Fred Gooch/Imago

Franz Beckenbauer tuvo que mantener en secreto su relación con Diana Sandmann

Sandmann fue pionera en su profesión: “Después de mi divorcio, comencé a trabajar como fotógrafa deportiva. Al principio yo era el único fotógrafo de deportes. Era un dominio puramente masculino. “Como mujer, me sentía relativamente sola”. Así conoció a Franz Beckenbauer, “pero la relación tuvo que permanecer en secreto porque Franz era una figura muy conocida en Munich en aquella época”.

“No podías ir a tomar un café a algún lugar sin que te reconocieran. O no podía llamar a nuestra agencia de prensa y preguntar por mí, porque la gente reconocía su voz después de la primera palabra. Así eran las cosas en aquel momento”, dice el fotógrafo deportivo. En aquel entonces, ahora tiene su propio estudio como pintora: “De alguna manera nos conocimos en lugares donde nadie podía encontrarnos”. Sin embargo, la relación no pudo permanecer en secreto por mucho tiempo y, en algún momento, la prensa se enteró del asunto. – un escándalo naturalmente.

Sports Illustrated volvió loco a Franz Beckenbauer y “destruyó un mundo familiar perfecto”

“Por supuesto, ya me di cuenta de que en aquel momento el ídolo de la familia y de los tres niños, es decir, el mundo ideal, estaba destruido”, dice Sandman, mirando hacia atrás. “Y es más fácil cuando encuentras a alguien a quien culpar. Entonces ya no podía tomar fotos ni ir al campo de fútbol. Y la señora de las verduras ya no me quería vender nada, porque a una puta no se le vende nada”. “

Beckenbauer huyó a Estados Unidos al New York Cosmos, donde jugó con el brasileño Pelé. Su esposa Brigitte voló con él a Estados Unidos en mayo del 77. “Luego lo resolvieron y me fui a Nueva York en junio o julio”, recordó Sandmann en un documental de ARD titulado “Beckenbauer – Leyenda del fútbol alemán”. Un movimiento valiente, piensa Sandman. “Todo era nuevo, mi vida privada era nueva, todo era nuevo”. Sin embargo, la decisión fue pagar.

Libertad en Nueva York: Franz Beckenbauer amaba a la fotógrafa deportiva Diana Sandmann

“En Estados Unidos pudo por primera vez vivir como una persona libre”, explica Sandmann, que permaneció con Beckenbauer hasta 1988. El campeón del mundo siempre hablaba de cómo podía caminar por la Quinta Avenida sin ser reconocido.

Sin embargo, el matrimonio no se produjo. “Habría causado un gran revuelo”, dijo una vez Sandmann en una entrevista con The Guardian. Caro. “Un héroe nacional no se divorcia.” Pero el certificado de matrimonio no era importante para ella; De alguna manera lo “superé” más tarde. Otra ex esposa de Franz Beckenbauer se despide del Káiser con una emotiva noticia. (K)