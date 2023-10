Spotlight Hour y Harvest Festival con nuevos monstruos – 10 de octubre de 2023

en el juego Noticias de juegos

de: Daniel Newbert

Las noticias de Pokémon GO del 10 de octubre tienen que ver con Spotlight Hour y el Festival de la Cosecha, que aporta un nuevo brillo.

SAN FRANCISCO – ¡Feliz martes, queridos entrenadores Pokémon! Hay muchos eventos y recompensas en Pokémon GO esta semana que no debes perderte. Debes prestar especial atención al próximo Festival de la Cosecha y al Día de la Comunidad este fin de semana. Pero la hora de las luces comienza esta tarde. También le daremos una descripción general de lo que vendrá en el popular juego móvil de Niantic. Aquí encontrarás toda la información importante sobre Pokémon GO del 10 de octubre de 2023.

Nombre del juego Pokémon Ir Versión (fecha de publicación inicial) 6 de julio de 2016 editor Niantic serie Pokémon Plataformas Android, iOS Desarrollador Niantic Tipo Realidad aumentada, móvil.

Pokémon GO: Novedades del 10 de octubre – Hora de las Luces y Festival de la Cosecha

La hora brillante de esta noche: Como cada martes, Hora de la Luz comienza esta noche con un Pokémon único. Knells te espera hoy a las 6:00 pm. Si quieres saber qué recompensa puedes ganar, te recomendamos nuestro artículo que te cuenta todas las horas destacables de octubre de 2023 en Pokémon GO.

Comienza la Gran Fiesta de la Cosecha: El otoño ha llegado y trae consigo muchos eventos especiales. Uno de ellos es el Festival de la Cosecha, donde tres nuevos monstruos harán su debut en Pokémon GO. Comienza este jueves 12 de octubre. Te contamos más sobre esto en nuestro artículo que contiene todos los detalles sobre el Festival de la Cosecha en Pokémon GO.

Día de la comunidad con poderoso delantero de combate: El tercer gran evento de la semana será el Día de la Comunidad, donde podrás conseguir Praktibalk. El monstruo puede evolucionar hasta convertirse en uno de los atacantes de batalla más poderosos de Pokémon GO, así que marca la fecha en tu calendario. Por supuesto, también hay un ataque exclusivo como bonificación. Puedes descubrir qué más tiene para ofrecer el evento en nuestro artículo sobre el Día de la Comunidad con Praktibalk en Pokémon GO.

Novedades de Pokémon GO en octubre de 2023 © Niantic / ingame.de (montaje)

Pokémon GO: Novedades del 10 de octubre – Lo más destacado de la semana

¿Qué eventos serán importantes esta semana? Nuevamente hay algunos eventos que no debes perderte en la semana 41 del calendario. En nuestra tabla, puedes ver de un vistazo lo que sucederá en Pokémon GO durante los próximos días. (*Posible Pokémon shiny)

10 de Octubre Hora destacada con Knilz* 11 de octubre Lección de incursión con Shlingking* octubre 12 Muestra Poképarada Del 12 al 17 de octubre Festival de la Cosecha con 3 nuevos Pokémon Del 13 al 14 de octubre Safari por la ciudad de Barcelona (España) Del 13 de octubre al 20 de octubre PvP: Premier League y Sunshine Cup (Premier League) Del 14 al 15 de octubre Incursiones criptográficas de nivel 5 con Crypto Lavados 15 de octubre Día de la comunidad con Praktibalk 15 de octubre Muestra una Poképarada con Praktibalk y Meistagrif.

¿Qué eventos sucederán en Pokémon GO en octubre de 2023? Con la llegada del otoño, los días más frescos y luminosos están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, vale la pena ir más allá y buscar Pokémon. Es por eso que nos gustaría recomendar nuestra revisión mensual de Pokémon GO en octubre. Allí te diremos qué eventos son especialmente destacables o cuáles puedes saltarte sin preocupaciones. Puedes encontrar todas las demás noticias importantes sobre Pokémon GO todas las mañanas en este artículo, que nos aseguramos de actualizar para ti todos los días.