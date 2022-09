Sprinkle with son: Emily Ratajkowski levanta una tormenta sucia con su foto desnuda

Se suponía que solo serían unas lindas instantáneas con su hijo chapoteando, pero Emily Ratajkowski la confunde con trolls en línea. No están nada contentos con las fotos que revelan a la modelo. Pero no todos están molestos por los disparos de madre e hijo.

No es ningún secreto que a la modelo Emily Ratajkowski le encanta aparecer desnuda. Sus seguidores en Instagram la adoran por eso. Pero la imagen que suben los estadounidenses a Instagram va demasiado lejos para muchos usuarios. Ratajkowski se puede ver desnudo en la bañera. Todavía no es extraño, pero no está sola en el agua. A su lado se puede ver a su hijo de un año, también desnudo.

Prohibido para muchos usuarios de Internet. “¿Por qué diablos te tomarías fotos con tu hijo desnudo? Una usuaria escribe lo que hace para “me gusta” y atención”. Otros acusan a la modelo de bañar sexualmente a su hijo. Otros todavía están molestos por el hecho de que se pueda ver a un niño desnudo en público en las redes sociales.

Pero no todos están molestos por las fotos de la ducha de Ratajkowski. Varias estrellas comentan el emoji del corazón o escriben lo hermosa que les parece la imagen de madre e hijo. La modelo también dibujó un corazón sobre el trasero de la pequeña de un año para que ya no se vea.

Ratajkowski se separó de su esposo Sebastian Bear McClard en julio. Se rumorea que la pareja se separó debido a que él no fue específico sobre la lealtad.

“Page Six” cita a un supuesto amigo anónimo de Ratajkowski diciendo: “Sí, hizo trampa, es un ladrón en serie. Repugnante”. Ahora se dice que la modelo solicitó el divorcio. Los dos se casaron en febrero de 2018. Su hijo Sylvester nació en marzo de 2021.