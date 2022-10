Stadia guarda de títulos como Destiny 2, con suerte, portátil pronto

Google anunció hace unos días Anunciaron el fin del servicio de streaming en Stadia. Según la compañía, Stadia no era popular entre los jugadores, por lo que ahora está cerrando el lado de los juegos de la tecnología. Sin embargo, esto no significa que algunos usuarios no hayan pasado una cantidad de tiempo razonable en Stadia. Por ejemplo, explique De su YouTuber ColourTV, Dedicó casi 6000 horas a Read Dead Redemption 2 en el servicio de transmisión de Google y le pidió a Rockstar Games que le permitiera mover su guardado.

Ubisoft, Bungie e IO quieren traspasar Stadia guardado

Rockstars aún tiene que confirmar si esto es posible, pero otros estudios ya han anunciado que apoyarán a sus jugadores aquí. Entre otras cosas, Ubisoft escribió en Twitter que ya están trabajando para que los jugadores lleven sus juegos de Stadia a la PC a través de Ubisoft Connect.

“Si bien Stadia cerró el 18 de enero de 2023, nos complace anunciar que estamos trabajando para transferir los juegos que posee en Stadia a la PC a través de Ubisoft Connect. Nos comunicaremos con usted más adelante con detalles más específicos, así como las implicaciones para suscriptores de Ubisoft+”.

Es más Desarrollador de Bungie Destino No quiere dejar a los jugadores a la intemperie y ya está pensando en los próximos pasos para las cuentas de Stadia.

“Acabamos de enterarnos del pago de Stadia y ya hemos comenzado las discusiones sobre los próximos pasos para nuestros jugadores. Anunciaremos información sobre las cuentas de Destiny 2 Stadia tan pronto como tengamos un plan concreto”.

El pasado también lo confirmó E/S interactivaFamoso por su exitosa serie Hitman, permitirá a los jugadores continuar la aventura de Hitman incluso después de que Stadia se apague.

A todos nuestros fans de Hitman en Google Stadia (Comprar ahora ). Te escuchamos: estamos buscando formas de que puedas continuar tu experiencia Hitman en otras plataformas. “

En cualquier caso, es bueno que los jugadores de Stadia no pierdan la ventaja por completo, al menos en algunos juegos. No se excluye que otros estudios de desarrollo también ofrezcan un servicio similar. Además, el propio Google afirmó que Reembolso de todas las compras, ya sea de hardware o software. Google Stadia puede ser cosa del pasado, pero parece que no tendrá un gran impacto negativo en la escena de los videojuegos. A menos, por supuesto, que el trabajo de desarrollo de mover cuentas de Stadia de títulos como Destiny 2 a otras plataformas interfiera con el desarrollo de nuevos proyectos o DLC.