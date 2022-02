State KfW-Bank: las innovaciones necesitan financiación

A partir del: 02/01/2022 16:22

El KfW juega un papel central en la financiación de proyectos de construcción. Para el futuro, el Banco de Desarrollo tiene perspectivas para otros programas.

Cuando Stefan Wentels dice que Alemania está en una década de decisión, estas son palabras elocuentes. “La forma en que abordamos el cambio climático, la digitalización y la capacidad de nuestro país para innovar decide si continuamos cumpliendo la promesa de que nuestra democracia prospere para las generaciones venideras”, dijo KfW Bankengruppe, presidente de KfW Bankengruppe. El Banco de Desarrollo quiere contribuir a ello.

Se procesarán las solicitudes de financiamiento de KfW enviadas antes del 24 de enero. Nicole Konert, ARD Berlín, noticiero diario 17:00, 1 de febrero de 2022

detener la producción como amortiguador

El volumen de financiación del Banco Alemán de Desarrollo ascendió el año pasado a 107.000 millones de euros. La cantidad disminuyó debido a la solicitud de menos dinero para ayudar a Corona. Sin embargo, la demanda sigue siendo alta, particularmente en las áreas de cambio climático y medio ambiente, anunció el banco en su conferencia de prensa digital anual.

Había un amortiguador Congelación de fondos para nuevos proyectos de construcción Según el estándar KfW 55 a finales del mes pasado. El nuevo ministro de Economía, Robert Habeck (Verdes), habló de “noticias realmente amargas” en este sentido y al mismo tiempo anunció mejoras.

No hay inversiones sin banco promocional

Los objetivos de Traffic Lights Alliance son ambiciosos. Crear un espacio habitable asequible y completamente neutral para el clima, y ​​con las arcas estatales tensas al menos por la pandemia de coronavirus. El experto Alexander Kryolowski del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW) en Berlín cree que esto no funcionará sin KfW.

Debido a los frenos de la deuda, las manos del gobierno federal están atadas a importantes inversiones. “KfW toma préstamos del mercado de capitales que están cubiertos por Alemania, por lo que puede financiar y mover mucho”, dice Kriwoluzky. Por lo tanto, el Banco de Desarrollo seguirá siendo un socio importante en el futuro.

Mientras tanto, se lanzó la idea de que el gobierno federal podría actuar como inversionista por su cuenta. Pero Kriwoluzky no piensa mucho en eso. “KfW tiene muchos años de experiencia en el examen de solicitudes, en particular con vistas a la rentabilidad”, dice el economista. La Coalición de Semáforos no puede ni debe prescindir de esto.

¿Encontró una solución temporal?

¿Qué podemos esperar ahora del KfW en lo que respecta a la construcción, después del desastre del congelamiento de fondos y las decepciones asociadas con él? En el futuro, la actualización debería estar más orientada al impacto, dice vagamente el presidente de KfW Wintels. Todavía no es el momento de hablar de “lecciones aprendidas”.

En el fondo, hubo muchas discusiones con los ministerios responsables, por ejemplo, sobre regulaciones difíciles. Ahora el trato: Muchos constructores todavía tienen que cobrar por sus viviendas energéticamente eficientes. Los ministerios pertinentes acordaron que todas las solicitudes presentadas hasta la suspensión de la financiación el 24 de enero continuarían siendo procesadas de acuerdo con los criterios anteriores.

Nuevas reglas en los negocios.

Aparte de eso, el presidente ejecutivo prefiere de todos modos mirar hacia el futuro y hablar de nuevos programas que la banca de desarrollo podría lanzar próximamente. Wintels no quiere ser específico sobre esto y no quiere anticipar las próximas conversaciones al respecto. Solo permite tanto: en su opinión, el estándar energético prescrito legalmente es necesario para promover proyectos de construcción, y la vivienda social jugará un papel importante.

Actualmente en Berlín de uno a uno y medio días a la semana, dice Wentels, el CEO: “Para nosotros, se trata de mantener nuestra capacidad de entrega”. También significa que el KfW quiere seguir siendo un socio confiable del gobierno federal, razón por la cual el diálogo se ha intensificado nuevamente recientemente.