Steam Deck pospuesto: Valve’s Handheld ya no se lanza este año

Los pedidos anticipados de Valve están recibiendo notificaciones de que el lanzamiento de Steam Deck se ha retrasado dos meses. Originalmente, se suponía que los pedidos anticipados tenían el móvil en sus manos este año. La escasez global de chips es la razón del retraso.

A la válvula también le faltan componentes

Valve afirma que trató de eludir problemas con las cadenas de suministro globales, pero finalmente fracasó y algunos componentes no estaban disponibles. Valve no detalla en el correo electrónico que los componentes de Steam Deck son específicamente responsables de los retrasos. Como resultado, la empresa ya no puede cumplir con el período de emisión inicial. Según las estimaciones actuales, Valve dice que Steam Deck se enviará a partir de febrero de 2022.

Todos los pedidos anticipados se retrasan 2 meses

A partir de febrero de 2022, Valve proporcionará los primeros pedidos anticipados, porque la fecha solo indica el inicio de la cola de registro. Dado que todos los titulares de reservas mantienen su posición de entrega correspondiente, la entrega de todos los pedidos posteriores se aplaza en consecuencia. Al inicio de la preventa, Valve hizo posible en repetidas ocasiones hacer un pedido anticipado de Steam Deck con un retraso de tiempo, aunque la entrega prevista de muchos pedidos anticipados no era hasta 2022. Hasta que estos clientes también sean informados de cuándo Steam Se puede esperar Deck, Valve on quiere modificar las fechas de reserva para todos los pedidos anticipados que se realizarán próximamente. Los clientes deben ser notificados tan pronto como esté disponible una nueva fecha de entrega para su pedido.

Nos disculpamos nuevamente por no poder cumplir con el plazo de envío. válvula

Nuevos pedidos solo en el segundo trimestre de 2022

Según el estado actual, Valve no quiere aceptar nuevos pedidos de Steam Deck hasta el segundo trimestre de 2022 como muy pronto.

Para obtener más información sobre la disponibilidad actualizada de pedidos y las preguntas frecuentes, comuníquese con nosotros. Lista de la página de la tienda Steam Deck.