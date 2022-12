Steam Deck: soporte anunciado para múltiples títulos de Xbox

Después de que Microsoft anunciara hace unos meses que varios títulos de Xbox estarían disponibles en cubierta de vapor En proceso, ahora se admiten otros juegos. Se han agregado un total de 16 juegos a las listas de títulos verificados y jugables.





a mi Xbox pura Los títulos se han escaneado en los últimos meses y ahora se colocan en las listas correspondientes. Si bien los juegos verificados se pueden jugar sin ningún problema, a veces aparece el error u otro error en los títulos jugables. Los nuevos juegos verificados son Deathloop, Pentiment, Doom Eternal y Dust: An Elysian Tail. ofertas adicionales cubierta de vapor Soporte para “New Super Lucky’s Tale” y “Ms. Splosion Man” desde la última actualización.



Los títulos jugables incluyen Halo Infinite y The Elder Scrolls V: Skyrim. Además, los propietarios de Steam Deck ahora pueden jugar “Forza Horizon 4”, “Fallout 4”, “State of Decay 2” y “Tell Me Why”. Quake Champions, Fable – The Lost Chapters, ReCore: Definitive Edition y LocoCycle también son compatibles. En total, Valve ya ha revisado más de 5.000 juegos. La cantidad de juegos disponibles debería seguir creciendo para que los jugadores puedan aprovechar más títulos en el futuro.

Steam Deck es compatible con los juegos de Xbox Cloud

Desde principios de año, el servicio de transmisión de juegos Xbox Cloud Gaming también se puede usar en Steam Deck. El servicio se puede ejecutar a través del navegador Edge. Actualmente, esta es la única forma de usar Game Pass en una consola de Valve. Dado que la transmisión de juegos requiere una conexión a Internet estable, la compatibilidad nativa con los títulos de Xbox es probablemente una mejor opción para la mayoría de los jugadores.

