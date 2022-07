Stephanie McMahon y Triple H buscan quedarse con Sasha Banks y Naomi. ¿Finn Balor está recibiendo un gran impulso ahora? – Es posible que la letra de Triple H no se haya reconocido claramente hasta después de “Choque en el castillo”.

– Se dice que Stephanie McMahon y Triple H están trabajando para resolver los detalles personales de Sasha Banks y Naomi. Así que quieres traer a ambas mujeres de vuelta a los espectáculos. Hasta el momento no han sido despedidas, y ahora que Vince McMahon ya no está a cargo, tal vez Sasha y Naomi exploren volver a estar bajo el nuevo ‘Sistema’. Se dice que Triple H y Stephanie están muy comprometidos en recuperarlos y tratar de normalizar las relaciones con los ex Campeones de Parejas de WWE. Según Slice Wrestling, se dice que ya hay conversaciones preliminares entre las dos partes. Se espera que Sasha y Naomi sigan de cerca los desarrollos actuales y tomen una decisión pronto. Para Hunter, Sasha Banks siempre ha sido una piedra angular del antiguo NXT y quiere verla como la Shawn Michaels femenina. En consecuencia, le gustaría volver a darle un papel importante. También existe la sensación dentro de la empresa de que con Vince McMahon, Sasha nunca obtuvo el reconocimiento que se merecía.

Otra Superestrella de WWE que debería beneficiarse de los cambios dentro de WWE es Finn Bálor. Vince McMahon no vio al irlandés como una estrella llamando a un impulso como Roman Reigns o Drew McIntyre debido a su altura y acento. Por eso, Balor nunca pasó la carta del medio. Triple H debería verlo de manera completamente diferente, para él, Balor es una de las estrellas que quiere impulsar al evento principal y a los eventos del Campeonato Universal de la WWE. Junto con Sasha Banks, Finn Bálor de HHH fue uno de los talentos que ayudaron al ascenso de NXT. Las consideraciones preliminares probablemente traerán de vuelta al Demon Lord en un futuro cercano. Se dice que Hunter es un gran admirador del truco y ve mucho potencial de marketing en “Demon King”.

Por cierto, el guión del actual caso “Monday Night RAW” se completó antes de que Vince McMahon renunciara y fuera aprobado por el actual expresidente. Pocos detalles han cambiado desde el viernes. Por lo tanto, el programa brinda poca o ninguna información sobre lo que cambiará a corto plazo. WrestleVotes también mencionó que SummerSlam PPV será el primer espectáculo verdaderamente exclusivo de Triple H. Se dice que Hunter quiere pintar el espectáculo en consecuencia, pero, por supuesto, solo si realmente tiene sentido en el contexto de las historias en curso. Pero antes, las historias iniciadas por Vince McMahon llegarán a su fin. Se dice que Triple H ya comenzó a revisar algunos de los personajes e historias, pero eso llevará algún tiempo. Solo después de la pelea de septiembre en Castle PPV veremos hacia dónde avanzará la historia.

Fuente: Fightful Select, Slice Wrestling

