Stephen Fry narra un cortometraje animado basado en la encantadora aventura de rompecabezas • Nintendo Connect

El corto se estrenó ayer en YouTube y pronto estará disponible como audiolibro exclusivamente en Spotify Audiobooks. Pero como ayer estuvimos en Nintendo, hmmm La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino Para jugar, solo estamos lanzando esta noticia hoy.

corazones adolescentes Ya está disponible en Nintendo Switch, con un lanzamiento para PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Utomik), PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, que vence el 16 de mayo de 2023. Los lanzamientos de PCVR, Meta Quest 2 y PSVR2 seguirán más adelante. en el año este año.

El editor Wired Productions y el desarrollador Rogue Sun presentaron hoy El pequeño soldado que se atrevió, una encantadora y caprichosa aventura animada con la voz del legendario Stephen Fry (incluido Blackadder, La guía del autoestopista galáctico). The Little Soldier Who Dared se establece como la precuela de esta aventura de rompecabezas basada en una historia. corazones adolescentes Disponible ahora para transmitir en YouTube y pronto como audiolibro gratuito, exclusivamente en Spotify.

“The Little Soldier Who Dare” está escrita por Stephen Fry y también cuenta la historia dramática corazones adolescentes. El inventor Albert y su hija Rose viajan a una convención de juegos en la Inglaterra victoriana para presentar sus productos. Allí asisten a una importante reunión que podría cambiar su destino para siempre. Sin embargo, los juegos de Albert son especiales en formas que ni siquiera él se da cuenta. ¿Qué sucede por la noche cuando la multitud ha abandonado las salas de conferencias? Si el deseo de Albert realmente se hiciera realidad, ¿realmente terminaría de la forma en que lo imaginó? La leyenda británica del cine y la televisión Stephen Fry leerá El pequeño soldado que se atrevió. La historia fue escrita por Costas Zarifis y Mike Faraday, con arte de Tawfik Brummana, animación de Thor Hayton y música de Matthew Chasney.

Trabajé por primera vez con Stephen Fry cuando estábamos desarrollando la popular serie Fable en Lionhead Studios. Siempre hemos tenido la visión de una historia ampliada para Tin Hearts, y cuando nuestro editor sugirió una narrativa de precuela con una visión tan ambiciosa de audiolibros y animaciones, nos enganchamos al instante. Luego, Wired sugirió a Stephen para la voz, que pensamos que era genial, ¡aunque aún no lo habíamos descubierto! Ha pasado mucho tiempo desde Fable, y nuestro apasionante proyecto parecía estar muy lejos de los días de Lionhead. Pero Wired mantuvo la esperanza y, en cuestión de días, Stephen se comprometió a hacer la voz en off durante un breve período de tiempo durante el fin de semana entre tomas en Los Ángeles. ¡Todo el proyecto se realizó en solo unas pocas semanas! Junto con nuestro equipo de redacción, comencé a crear una nueva historia para expandir el universo que hemos creado con Tin Hearts. Ha sido una parte surrealista y emocionante de la historia de desarrollo, y estamos encantados de que Stephen esté a bordo. Kostas Zarifis, fundador y director ejecutivo de Rogue Sun

El juego de Nintendo Switch más buscado en Gamescom 2022 corazones adolescentes es una aventura de rompecabezas inmersiva que cuenta una historia de amor y compromiso. Los jugadores caminan y resuelven acertijos a través de desafiantes misterios a medida que descubren una historia profundamente emotiva que abarca múltiples generaciones y dimensiones, ingeniosamente entretejida en el tapiz de un mundo victoriano alternativo.