Stotter-Start bei „Wer wird Millionär?: Jauch zieht Promille-Joker – TV

Ein Gläschen in Ehren, wollte ihr Jauch nicht verwehren …

Weil „Wer wird Millionär?”-Kandidatin Sarah Wieding am Montagabend schon bei der vierten Frage ins Schlingern kam, half der Moderator mit Hochprozentigem nach. Und schon lief es für die Berlinerin wie geschmiert.

Eine simple Redensart wäre ihr beinahe zum Verhängnis geworden. Für 300 Euro wollte Günther Jauch wissen: „Wer etwas auf sich beruhen lassen möchte, will redensartlich nicht daran…?” Rühren (richtig), kneten, mixen oder schütteln?

Den Spruch hatte die Studentin offfenbar noch nie gehört. Zwar tendierte sie zur richtigen Antwort, hatte dabei aber nur geraten. Verschämt musste die Kandidatin dem Quizmaster gestehen: „Jetzt bin ich total aus dem Konzept.” Die Situation war ihr ziemlich peinlich.

Um aus der Nummer heil rauszukommen, fragte sie schließlich das Publikum und erhielt so die richtige Antwort. Trotzdem war Wieding immer noch ganz aufgeregt. Als sie nervös an ihrem Wasser nippte, bot ihr Jauch ungefragt und ganz überraschend an: “Brauchen sie was Stärkeres zu trinken?”



Da ließ sich die junge Frau sich nicht lange bitten. Ihr war nur wichtig: „Hauptsache, es knallt.” Wie aufs Stichwort kam ein Mitarbeiter ins Studio und servierte der Zockerin ein kleines Glas mit mächtig viel Umdrehungen.

Jauch verriet uber den edlen Tropfen: “Das ist Zwetschgenwasser”.

Tatsächlich brachte der Schnaps Sarahs Gehirnzellen auf Trab. Kaum hatte sie den ersten Schluck getrunken, klappte es auch mit den Antworten.

Nachdem seine Kandidatin bei der 32 000-Euro-Frage dank ihres Telefonjokers erneut richtig lag, scherzte Jauch in Richtung Publikum:

Am Ende konnte Sarah mit 64 000 Euro nach Hause gehen, will davon unter anderem den Tauchschein machen. Und Jauch muss seinen Ratefüchsen ab jetzt wahrscheinlich öfter einen Schnaps ausgeben.