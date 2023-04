Sudán: Nuevas noticias de violentas batallas en Jartum

Estado: 16/04/2023 13:25

El ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido están enzarzados en feroces combates por segundo día consecutivo. Ninguna de las partes quiere negociar. Al menos 56 personas murieron como resultado de la violencia.

El domingo continuó la violencia entre el ejército gobernante en Sudán y el grupo paramilitar “Fuerzas de Apoyo Rápido”, que escaló durante las horas del sábado. Según informes constantes, se han registrado combates más intensos desde la capital, Jartum.

La Agencia Alemana de Noticias (dpa), citando a medios sudaneses, informó que la reanudación de los combates por el mando general del ejército sudanés en Jartum debería haberse intensificado. El sábado por la noche, RSF informó que la sede había sido tomada, lo que las fuerzas militares negaron como una afirmación falsa. Sin embargo, el ejército anunció en horas de la mañana que estaba “cerca de la victoria”, a pesar de los continuos combates.

The Associated Press habló el domingo con el activista de derechos humanos Tahani Abbas, que reside en Jartum. Hubo un intenso intercambio de disparos y la guerra se desató en las zonas residenciales. Además de los enfrentamientos por la Comandancia General, los combates se concentraron en torno al aeropuerto internacional y la sede de la televisión estatal. Según Associated Press, se informó de enfrentamientos desde la ciudad de Omdurman, que limita con Jartum, así como desde la región de Darfur y la ciudad de Meroe. Sin embargo, la información no se puede verificar de forma independiente.

Como informó la agencia de noticias Reuters, el proveedor de Internet MTN bloqueó sus servicios el domingo, según las instrucciones del gobierno. La agencia basó su información en las declaraciones de dos empleados del grupo.

Al menos 56 civiles murieron

Al menos 56 civiles han muerto en los enfrentamientos hasta el momento, según el Comité Central de Médicos de Sudán. Además, hay unos 600 heridos, incluidas bajas civiles, así como combatientes de ambos lados del conflicto. Se puede suponer que habrá más muertes por parte del ejército y las RSF.

El sábado, el Departamento de Estado habló de “conflictos armados severos” y una situación confusa. El ministerio llamó a “permanecer en un lugar seguro” y “evitar movimientos de conducción”.

Como medida de precaución, tanto Saudi Arabian Airlines como la aerolínea estatal egipcia EgyptAir han suspendido temporalmente los vuelos a Sudán.

Llamados internacionales para poner fin a la violencia

Crecen los llamamientos en todo el mundo para que se ponga fin al conflicto militar en Sudán y se retorne al diálogo diplomático.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalina Berbock, que actualmente se encuentra en Japón para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, escribió en Twitter que estaba “consternada por las muchas víctimas” que ya se habían cobrado los combates en Sudán. “Ambas partes deben detener la lucha y evitar más derramamientos de sangre”, advirtió el político de los Verdes.

El Papa Francisco también expresó en la oración del mediodía su preocupación por los combates en Sudán. “Estoy cerca del pueblo sudanés, que tanto ha sufrido”, dijo el Papa. Las partes en conflicto deben “deponer las armas” y debe prevalecer el diálogo “para volver juntos al camino de la paz y la concordia”.

El Consejo de Seguridad de la ONU hizo un llamado a todas las partes del conflicto para que dejen de pelear y comiencen conversaciones para poner fin a la crisis. Además, se debe permitir el acceso seguro de los trabajadores humanitarios y se debe proteger al personal de la ONU de los ataques, como exigió esta mañana el organismo más poderoso de la ONU. La declaración afirmó el objetivo de “la unidad, soberanía, independencia e integridad territorial de la República de Sudán”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a las partes en conflicto a “cesar de inmediato las hostilidades, restablecer la calma e iniciar el diálogo para resolver la crisis actual”. El Enviado Especial de la ONU para Sudán, Volker Berthes, hizo una declaración similar.

El ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido se niegan a negociar

A esta convocatoria se sumaron el coordinador de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la Liga Árabe. Asimismo, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos instaron al ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido a acordar un alto el fuego y volver a la mesa de negociaciones.

El Consejo de Seguridad de la Unión Africana anunció que tiene la intención de celebrar una reunión de emergencia más tarde hoy para discutir la situación en Sudán. La oficina presidencial egipcia dijo que Egipto y Sudán del Sur se habían ofrecido a mediar en la escalada del conflicto.

Pero ninguna de las partes estaba dispuesta a negociar el sábado por la noche. En cambio, el gobernador y comandante del ejército sudanés, mayor general Abdel Fattah al-Burhan, pidió la disolución de las “milicias rebeldes” de las RSF. A cambio, su líder, Muhammad Hamdan Dagalo, exigió la rendición de al-Burhan.

La lucha por el poder se intensificó

El trasfondo de los acontecimientos actuales en el país es una lucha de poder entre el gobernador Al-Burhan y su adjunto, Dagalo. Las protestas masivas en 2019 llevaron a la destitución del presidente de décadas, Omar al-Bashir. En esto participó el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde la caída de al-Bashir y otro golpe contra un gobierno civil formado como resultado, pero en realidad controlado por militares, en 2021, el país del noreste de África de unos 46 millones de habitantes ha estado controlado por militares. Las Fuerzas de Apoyo Rápido también participaron en el golpe hace dos años.

En el contexto de la transición planificada al liderazgo civil en el país, las fuerzas paramilitares debían integrarse a las fuerzas armadas regulares, lo que generó tensiones. Dagalo insinúa que Al-Burhan no quiere renunciar a su puesto como jefe de estado de facto. Las Fuerzas de Apoyo Rápido afirmaron en Twitter el sábado por la noche que habían capturado más del 90 por ciento de las áreas controladas por el ejército en Sudán e invadido el centro de comando del ejército. Los militares descartaron esto como una mentira. No está claro quién tiene actualmente la sartén por el mango en la capital.