Suiza climáticamente neutral: esto es lo que necesitamos para lograr los objetivos climáticos – Wikipedia

¿Cómo podemos motivar el cambio de SUV a autos más pequeños?

Los científicos no tienen nuevas propuestas, pero dejan esta difícil tarea a los políticos. Lo que dicen: antes de que empecemos a capturar dióxido de carbono del aire y bombearlo bajo tierra por dinero costoso, y eso también será necesario en algún momento, primero debemos ahorrar en lo que es más fácil: autos más livianos, casas mejor aisladas y menos vuelos. .

El informe dice que la política y los negocios deberían depender de la obtención de combustibles sintéticos en el extranjero. ¿Cuán realista es eso?

Es difícil de decir. Producir combustibles ambientales a partir de electricidad verde es ineficiente y costoso. Vale la pena solo si no hay otra manera y se paga el precio necesario, y eso es en los países soleados del Sur, que en la mayoría de los casos aún no han sido socios políticos confiables. Sin embargo, me parece que es correcto empezar a hacer esto ahora, porque la infraestructura necesaria para estos combustibles sintéticos para aviones y barcos no se puede crear desde la Tierra a corto plazo.

En un punto discutible: ¿no se mencionó la energía nuclear como una opción?

Sin embargo, los autores no excluyen la energía nuclear. Dicen que uno debe observar el mayor desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, hasta 2050, es poco probable que la energía nuclear haga nuevas contribuciones significativas, simplemente porque los sistemas más seguros prometidos aún no están disponibles y, por lo tanto, los inversores son muy cautelosos.

En resumen, ¿qué tan importante es el informe?

Creo que esto es importante porque proviene de expertos suizos en energía de larga data, independientes y relativamente sinceros. Nos recuerdan sin descanso lo irracionales que somos cuando se trata de automóviles, por ejemplo.

Pero nos muestran implacablemente lo difícil que es toda la tarea. En última instancia, no podemos evitar separar el dióxido de carbono del aire y bombearlo bajo tierra. Esto ni siquiera incluye la energía gris importada, que es demasiado alta para Suiza. Realmente es un gran desafío, pero si queremos frenar el calentamiento global, tenemos que aceptarlo voluntariamente.