Supermarket Zoff over: los productos populares están de vuelta en los estantes de Rewe

El minorista Rewe discute regularmente con los fabricantes sobre los precios.Foto: imago/waldmüller

Mucho ha cambiado en los estantes de los supermercados en las últimas semanas. que la inflación en Alemania Establezca un récord, que es especialmente notable cuando compra comestibles. Muchos fabricantes de alimentos o bebidas están experimentando actualmente un aumento de los costos, que finalmente trasladan a los consumidores en forma de precios.

Sin embargo, algunas cadenas de supermercados se oponen y están tratando de acordar precios más bajos con los fabricantes. Si no se encuentra un compromiso satisfactorio, la disputa conduce a la interrupción de la entrega en algunos casos. Por lo tanto, en muchas cadenas de supermercados, los consumidores se encuentran con estantes vacíos que anteriormente ofrecían productos de marcas conocidas.

Los clientes se paran cada vez más frente a los estantes vacíos.Foto: IMAGO / Kay-Helge Hercher

Se acabó la disputa entre Rewe y el fabricante de café

Fue lo mismo en la disputa de precios entre repetir y el fabricante de café Jacobs Dewe Ejberts (JDE). Después de una disputa obstinada entre el fabricante y el minorista, Rewe dejó en claro a sus clientes que, debido a los estantes de café vacíos, deberían comprar su propia marca “ja!” evadir. Debido a que un acuerdo de precio no era factible, “Desafortunadamente, Jacobs decidió unilateralmente suspender la entrega a nosotros”, dijo el minorista, segúnperiódico de comidaAviso claro.

Mientras tanto, Rewe ha vuelto a colocar en los estantes las marcas de café Jacobs, Tassimo, Café Hag, Maxwell House y Senseo porque las dos finalmente pudieron acordar un precio. A pedido, JDE confirmó a LZ que “después de conversaciones constructivas con nuestro socio comercial”, el fabricante había llegado a un acuerdo con Rewe y se había entregado como de costumbre durante unos días.

Quizás la razón del alto precio de JDE no sea solo la inflación. Ya en febrero de este año, fabricantes de café como Tchibo anunciaron que aumentarían los precios de sus productos. Esto se debe a la decepcionante cosecha de café en Brasil debido a las condiciones climáticas desfavorables, especialmente la sequía.

Supermercado: No es el único problema de precios en Rewe

Rewe también sigue en conflicto con el fabricante de alimentos Mars, propietario no solo del bar del mismo nombre, sino también de muchas otras marcas conocidas. El resultado: una marca de alimentos para mascotas Actualmente no hay rastro de Sheba, Whiskas o linaje en Rewe.. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con la empresa estadounidense Kellogg’s. Por ello, el minorista apuesta cada vez más por sus propias marcas, llenando así los huecos que han surgido en los lineales.