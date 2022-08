Superministerio anticrisis (nd-aktuell.de)

Sergio Massa en la toma de posesión de la ministra de Economía, Silvina Patakis, hace tres semanas. Ahora él será su heredero. Foto: Foto: Image Alliance/dpa/AP | Natasha Pizarenko

Argentina obtuvo el cargo de superministro. En el futuro, Sergio Massa encabezará los ministerios combinados de Economía, Producción y Agricultura. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández este jueves. Con la fusión y un nuevo superministro, el presidente quiere recuperar la confianza perdida en su capacidad de gobernar. Alberto Fernández dijo que una vez que Massa renuncie a su actual cargo como presidente de la Cámara de Representantes, asumirá como ministro del Superministerio.

Eso es todo Silvina Patakis fue nombrada Ministra de Economía hace solo tres semanas De vuelta a la oficina. El despido de Pataki muestra cuán urgente es la remodelación del gabinete. El día antes de Washington para la visita inaugural al Fondo Monetario Internacional. Durante el vuelo de regreso se decidió en Buenos Aires que sería despedido.

La controversia continuó dentro de la coalición gobernante sobre la dirección de la política fiscal y económica después de que Pataki asumiera el cargo. Dentro de la coalición ya se temía una ruptura caótica del gobierno. El jueves, los gobernadores provinciales apretaron el freno de emergencia. Insistieron en un acuerdo y una remodelación integral del gabinete.

El problema central es el déficit presupuestario crónico. No hay préstamos internacionales para financiar esto. Ningún inversionista internacional quiere pagar más dinero al gobierno de Buenos Aires. Si lo hace, a una tasa de interés terrible. El riesgo soberano de la deuda argentina que elabora el banco estadounidense JP Morgan se ubicaba hace unos días por debajo de los 3000 puntos.

Pero en lugar de salvar el presupuesto, el gobierno está permitiendo que la imprenta se vuelva loca. Solo en junio, el banco central puso en circulación un billón de pesos adicional. Para mantener bajo control la expansión de la oferta monetaria, los depósitos a plazo fijo en pesos se ofrecen a una increíble tasa de interés anual del 61 por ciento. Pero esta tasa de interés también es más baja que la tasa de inflación. El banco central actualmente proyecta una tasa de inflación del 76 por ciento para 2022. Por otro lado, las instituciones económicas privadas ya cuentan hasta el 100 por ciento.

Compra dólares si puedes. Oficialmente solo 138 pesos por dólar. Pero a este precio, solo las empresas importadoras lo están consiguiendo. Los ciudadanos comunes pueden comprar un máximo de $200 cada mes a 228 pesos. Si compras dólares a través de la negociación de acciones, pagarás 330 pesos. Se requieren 320 pesos en casas de cambio semilegales. Este es el valor de referencia que las empresas y los empresarios utilizan como base para sus precios. Hace tres semanas era 260 paise.

Estadísticas como estas indican una pobreza creciente. Los expertos hablan de una pobreza estructural que vive desde hace años el 30 por ciento de los 47 millones de argentinos. Además, otro 20 por ciento atribuye la pobreza a la rápida pérdida del poder adquisitivo. Y para más trabajadores, incluso con aumentos salariales en el rango porcentual de dos dígitos, el Ingreso del Trabajo Socialmente Asegurado no durará hasta fin de mes.

Que argentina hasta ahora Malestar social como Colombia, Ecuador o Chile Más de 1,2 millones se han ahorrado gracias a los programas de asistencia social, que alivian la necesidad en diversas formas, pero cuyo efecto también está disminuyendo gradualmente. Varios miles de personas se congregaron este jueves frente al palacio presidencial en la Plaza de Mayo para exigir una renta básica universal, cuyo valor debe ser similar a la canasta básica de alimentos, según se reunió este jueves un superministerio en el palacio presidencial. En junio, habría sido menos de $45.

Es dudoso que Súper Sergio recupere la confianza perdida. Junto con su partido Frente Renovador (FR), Massa es socio menor de la coalición gobernante Frente de Todos. De julio de 2008 a julio de 2009 sucedió a Alberto Fernández como jefe de gabinete de la entonces presidenta Cristina Kirchner. En 2013 disputó las elecciones regionales para el Congreso con su FR e infligió una amarga derrota al entonces partido gobernante de Cristina Kirchner.

Lo que tuvieron en común Alberto Fernández y Sergio Massa tras su salida como jefes de gabinete no fue solo su dura crítica a Cristina Kirchner, sino también su promesa pública de que no querían volver a trabajar políticamente con Kirchner. Mantener este gobierno sin oposición hasta el final de su mandato en diciembre de 2023 no es una buena situación.