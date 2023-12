Sydney Sweeney: estrella de ‘Euphoria’ mordida por una araña gigante

Se convirtió en una estrella gracias a su papel de Cassie Howard en la exitosa serie “Euphoria”. Ahora Sidney Sweeney estaba frente a la cámara en Australia para la comedia Where the Lie Falls. Sin embargo, una escena de la película no fue divertida para el joven de 26 años. La actriz fue mordida por una araña cangrejo gigante delante de las cámaras y tuvo que soportar el miedo a la muerte, como informa ahora en la televisión estadounidense.