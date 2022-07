Tamara Schenk: ¡Una influencer que tuvo un derrame cerebral a los 32! | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



Fue el momento más difícil de su vida.

¡La empresaria e influencer de Berlín Tamara Schenk (33 años) sufrió un derrame cerebral hace seis meses! Solo tiene 32 años.

Fue el 27 de diciembre, mientras almorzaba con sus amigos en un restaurante de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando sucedió. Schenk ahora quiere alentar a otros pacientes con accidentes cerebrovasculares a través de su blog de Instagram.

En ella, la influencer explica: “Es muy importante que no esperes y sigas tus sueños. Soy una guerrera, luché para recuperarme el año pasado porque tuve un derrame cerebral”.

El joven emprendedor tuvo que volver a aprender a caminar en la clínica de rehabilitación

“Tuve que aprender a hablar de nuevo”

Hace unos años, Tamara Schenk fundó la red de mujeres “Qua”, tenía empleados y viajaba mucho.

¡Ahora la emprendedora habla valientemente sobre su terrible experiencia después de un derrame cerebral!

“Hasta diciembre pasado, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Al menos por un tiempo, hasta que recupere mi vida”, dijo Schenk.

“Tuve que aprender a hablar y caminar de nuevo, incluso estaba parcialmente ciega”, explica entre sollozos.

El día que tuvo el derrame cerebral, dijo, cuando se despertó por la mañana, no se sentía bien. “Tenía dolor de cabeza, pero no era un dolor de cabeza regular”. Pero ella no lo pensó y se levantó.

Todavía recuerda vívidamente el momento en que le estalló una arteria en la cabeza: “Estábamos sentados a la mesa y tenía una espina en la mano derecha. Luego, de repente, se me cayó la mano. Pero mi cabeza no entendía lo que estaba pasando. Todo mi amigos en la mesa me preguntaron: ¿Qué es esto?

Tras sufrir un fuerte derrame cerebral en diciembre, Tamara Schenk queda paralizada de la mitad derecha de su cuerpo

Coma de cuatro días

A partir de ese momento, ya no supo lo que había sucedido. “Según mis amigos, estaba cayendo lentamente a mi lado. Mis amigos me llevaron del restaurante al auto. Luego mi rostro se deslizó lejos de mí”.

Sus amigos sabían que tenía que ser un derrame cerebral. Inmediatamente se movieron y la llevaron a la sala de emergencias. Tamara: “A partir de ese momento, no recuerdo lo que pasó en los siguientes cuatro días. Estuve en coma en la sala de emergencias durante cuatro días”.

Después de eso fui a la sala regular y luego a rehabilitación: “Para que el cuerpo no olvide cómo funciona el movimiento. No entendía lo rápido que cambiaría mi vida. No podía mover la mano y la pierna derechas, estaban completamente paralizadas”. . “

Pero en rehabilitación, el siguiente shock: “Después de dos días, me enviaron de vuelta a la sala de emergencias porque mi cerebro estaba hinchado”, dice Schenk y comienza a llorar en su video de Instagram.

En rehabilitación, Tamara Schenk entrenó secuencias de movimiento como correr hasta nueve horas al día.

La pregunta era si los médicos me abrirían la cabeza para que saliera la presión. Es normal que pase algo así. Y más: ‘Es muy peligroso porque si se te hincha el cerebro, te puedes morir. ”

“Mi arteria se reventó y la sangre corrió al cerebro. Tuve suerte de que no se destruyeron áreas importantes. Así que tuve la oportunidad de aprender a caminar y hablar de nuevo”.

Berlín también tuvo que volver a aprender aritmética y escritura.

Paralizada de un lado, regresó a Alemania.

A Tamara se le permitió tener visitas durante una hora al día y no usar su teléfono celular en absoluto. “Ya ni siquiera sé cómo funciona un teléfono celular”. En cambio, vi todos los canales de la televisión sudafricana.

Mirando hacia atrás, está agradecida: “Los médicos de Ciudad del Cabo me salvaron. Todos fueron fantásticos”. Cuatro semanas después, la llevaron en avión a Hannover. En ese momento ella estaba paralizada de un lado.

“Seis hombres me empujaron al avión como si fuera una carga”, dijo Schenk sobre su vuelo de regreso a Alemania. Al avión solo se le permitió volar a cierta altitud para que la presión no fuera demasiado alta.

Un mes después del derrame cerebral: Tamara Schenk, semiparalizada, fue trasladada en avión de regreso a Alemania desde Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Tras regresar a Alemania, volvió a acudir a urgencias: “Empecé a sufrir en la sala ordinaria. Al principio solo alcanzaba a caminar hasta la puerta. Luego volví y me volví a dormir”.

Tamara continúa: “Fue tan evidente porque ya no sentía mi lado derecho. Hasta el día de hoy siento que mi mano no es mía. Se siente como una prótesis inteligente”.

¿Tus síntomas después de un derrame cerebral? “Quedé completamente paralizado del lado derecho, llegando a la ceguera temporal de ambos ojos, también tuve afasia, dificultad para encontrar y pronunciar palabras”.

En el hospital entrené desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde durante dos meses y medio. Recibió logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología. Le resultaba difícil recordar cosas, y también tuvo que aprender a escribir y hacer aritmética nuevamente. Incluso ahora, te resulta difícil subir la escalera.

Correr es mucho mejor ahora. “Siento como si hubiera una caja de madera sobre mi pierna, todavía no puedo sentir la superficie de mi pierna”.

Tamara Schenk está muy agradecida con los terapeutas de la clínica de rehabilitación. Me hice amigo de algunos de ellos.

“Mi madre a veces duerme en el piso del baño”

Durante los momentos difíciles, su madre y su pareja estuvieron especialmente cerca de ella.

Schenk se preocupa por su novio: “Mi novio se ha apoderado por completo de mi vida. Acaba de comprarme un teléfono celular nuevo en el que solo están mis mejores amigos. Les dijo a todos que solo se hablarían de temas positivos. Siempre decía: ‘Tú’. ¡Saldré en dos semanas!’. Hay que atribuirse el hecho de que resultó ser. Fueron seis meses. Si no hubiera tenido ese apoyo mental, no sé qué habría hecho”.

Su mamá tampoco se apartó de su lado: “Mi mamá a veces dormía en el piso del baño porque no quería dejarme sola porque tenía miedo. ¡Gracias mamá por estar ahí para mí!”.

La empresaria Tamara Schenk en la presentación de los Premios Axel Springer 2018 en Axel-Springer-Haus

El emprendedor de hoy dice: “Fue el medio año más difícil de mi vida. Pero no desafortunado. Estoy totalmente agradecido con las personas que estuvieron allí”.

Quiere hacerlo público porque ha estado bastante sola la mayor parte del tiempo desde que comenzó “El accidente”. “Deseo mucho a alguien que lo experimentó, y tal vez lo comparta con él”. Su objetivo ahora es ayudar a otras personas que están teniendo un ictus: “A mí también me da fuerzas”.