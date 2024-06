También muestra signos atípicos.

24vita Vivir saludablemente

de: Barra de tiro Natalie Hall

el presiona divide

La deficiencia grave de vitamina B12 puede causar daño a los nervios. © Imágenes creativas/Imago

La deficiencia de vitamina B12 puede tener consecuencias graves, como daño a los nervios y anemia. Se puede prevenir mediante una nutrición adecuada.

En Alemania, muchas personas, aproximadamente una de cada diez, padecen una deficiencia de vitamina B12 sin saberlo, ya que la deficiencia no se hace evidente hasta años más tarde. La vitamina B12 juega un papel importante en la formación de glóbulos rojos y eritrocitos y también es importante para la división celular y la función nerviosa. Los ancianos, los vegetarianos, las mujeres embarazadas y los pacientes con problemas renales o intestinales corren especial riesgo. ¿Cuáles son los signos que indican una deficiencia de vitamina B12 en el organismo?

Deficiencia de vitamina B12: ¿quién corre mayor riesgo?

La vitamina B12, que en realidad es un grupo de vitaminas llamado cobalamina, se encuentra principalmente en productos animales como la carne, el pescado, la yema de huevo, el hígado y los productos lácteos. Los alimentos vegetales nunca contienen vitamina B12, a excepción de los alimentos fermentados como el chucrut o los productos de soja fermentados. Sin embargo, estos por sí solos no pueden cubrir las necesidades diarias. Por lo tanto, es especialmente importante que los veganos recurran a alimentos vegetales especiales y suplementos nutricionales para cubrir sus necesidades de vitamina B12. Para todos los demás, los suplementos generalmente no son necesarios.

Deficiencia de vitamina B12: cómo prevenirla

Los adultos deben consumir unos cuatro microgramos de vitamina B12 al día. Las mujeres embarazadas y en período de lactancia necesitan una cantidad ligeramente mayor, 4,5 y 5,5 microgramos, respectivamente. Las mujeres embarazadas y en período de lactancia que viven como vegetarianas deben tener en cuenta algunos aspectos adicionales para prevenir la deficiencia de vitamina B12. A modo de comparación: 100 gramos de carne de res contienen aproximadamente cinco microgramos de vitamina B12, 100 gramos de queso Camembert contienen aproximadamente tres microgramos y un huevo contiene aproximadamente. 1,14 microgramos.

Puede encontrar más temas interesantes sobre salud en el boletín informativo gratuito de 24vita.de, al que puede suscribirse aquí.

Síntomas de la deficiencia de vitamina B12

La deficiencia de vitamina B12 puede aparecer a través de diversos síntomas, como:

Fatiga severa y constante.

Piel pálida

Mal desempeño

Falta de motivación

Infecciones recurrentes debido a defensas inmunes débiles

Ardor de la lengua

Hormigueo o entumecimiento en manos y pies.

Caída del cabello, que también puede ocurrir como resultado del hipotiroidismo.

Comisuras de la boca desgarradas

Dolores de cabeza con síntomas similares a los de la migraña.

Demencia

Los primeros signos de demencia: once síntomas que pueden indicar la enfermedad Ver la serie de imágenes

Sin embargo, sólo un médico puede hacer un diagnóstico preciso, por ejemplo mediante un análisis de sangre y/o una medición de la presión arterial. Los síntomas neurológicos de la deficiencia de vitamina B12 pueden afectar gravemente a los pacientes antes de que se detecten mediante métodos de medición.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.