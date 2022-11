También suena bien en su tiempo libre: Logitech Zone Vibe 100 es más que un auricular de escritorio

El Logitech Zone Vibe 100 es un auricular de alrededor de 100 euros, que tiene como objetivo proporcionar diversión para videoconferencias y llamadas telefónicas, así como para escuchar música y juegos en el tiempo libre. En las pruebas prácticas, ofrece bastante, pero también muestra pequeñas debilidades.

Un auricular de $20 puede ser suficiente para realizar una videollamada o una llamada telefónica de vez en cuando, pero a medida que se vuelve cotidiano, necesitará más comodidad y, lo que es más importante, mejor sonido. E idealmente, los auriculares son tan buenos que también puedes usarlos en tu tiempo libre. Se dice que Logitech Zone Vibe 100 ofrece estas cualidades sin ser demasiado caro a un precio en línea de alrededor de 100 €.

Ligero y transpirable

El auricular está hecho completamente de plástico y no hay soportes de metal. Esto no se siente particularmente de alta calidad, pero tiene la gran ventaja de que Zone Vibe 100 pesa solo 185 gramos. Además, Logitech no utilizó la habitual imitación de cuero algo sudorosa para la tapicería, sino la tela. La presión de contacto es moderada y las conchas dan mucho aire a los oídos.

Es un poco molesto al principio que las perchas no estén forradas, solo cubiertas con tela. Debido al peso ligero, esto es suficiente y, en general, los auriculares son tan cómodos que puede usarlos durante varias horas sin ningún problema.

El Zone Vibe 100 no se puede plegar y las cubiertas tienen un poco de juego. Esto hace que los auriculares sean bastante voluminosos en su estuche, aunque por lo demás son bastante pequeños.

Facilidad de manejo

Logitech ha mantenido el proceso sin complicaciones. Solo se utilizan botones físicos, todos al alcance del pulgar y fáciles de distinguir. El interruptor de encendido, que también se utiliza para el emparejamiento de Bluetooth, se encuentra en la parte inferior de la carcasa izquierda. Encima hay un botón de control de volumen y un botón para responder o finalizar llamadas. La cubierta derecha solo controla la reproducción de música y videos.

Puede entender cómo funcionan los botones incluso sin un manual. (Foto: kwe)

Para llamadas telefónicas y videollamadas, Zone Vibe 100 tiene un micrófono en la manga izquierda que puede plegar si es necesario. Puede silenciarlo con un botón en el interior o girándolo hacia atrás.

duplica la debilidad

Los auriculares no tienen jack, solo se conectan a dispositivos a través de Bluetooth. Esto es algo a considerar si tiene una computadora de escritorio en la oficina que no tiene una unidad analógica. En este caso, puede usar la versión más cara de 20 € que vende Logitech usando un dongle.

Zone Vibe 100 se puede emparejar con dos dispositivos al mismo tiempo. En el trabajo, estos suelen ser teléfonos inteligentes y computadoras. Esto generalmente funciona bien en las pruebas. Por ejemplo, la reproducción de música en el teléfono inteligente se interrumpía automáticamente una vez que se iniciaba la videoconferencia en la computadora. No puede comenzar de nuevo después de eso presionando un botón, tuvo que levantar su teléfono inteligente para hacerlo. A veces, el auricular también puede negarse a funcionar después de cambiar el dispositivo, aunque todavía esté conectado.

sonido agradable

Los auriculares vienen con un estuche de transporte y un cable de carga USB-C. (Foto: kwe)

El sonido de los auriculares es agradable para los auriculares de escritorio. El sonido es cristalino, con medios bien definidos y agudos claros. Los graves de los controladores de 40 mm también son bastante decentes. Para el ajuste fino, la aplicación asociada ofrece un ecualizador con preajustes, pero también ajustes individuales. El Zone Vibe 100 es tan bueno como los profesionales en el mismo rango de precios y, por lo tanto, también es adecuado para uso recreativo, como promete Logitech.

Para videollamadas y llamadas telefónicas, la calidad del micrófono es más importante. Y en ese sentido, los auriculares ciertamente pueden mantenerse al día con los auriculares más caros. Su voz suena natural y clara para la persona con la que está hablando. Podría estar un poco más llena, pero eso es lloriquear en lo alto.

buen microfono

La cancelación de ruido del micrófono reduce significativamente el ruido de fondo, por ejemplo, las conversaciones en la oficina se suprimen en gran medida. Si realmente lo desea, puede usar Zone Vibe 100 para hacer llamadas en una cafetería sin que la otra persona se dé cuenta.

La resistencia de los auriculares es suficiente para hasta 20 horas de escucha. Si las cosas se ponen difíciles, cinco minutos con el cargador son suficientes para otra hora.

En general, Zone Vibe 100 es un buen auricular de escritorio que suena mucho mejor que un auricular normal. Sin embargo, los amantes de la música no deberían esperar mucho de él, y estará en orden una actualización que solucione los problemas de conectividad ocasionales con dos dispositivos emparejados.