Tanya Szyuchenko llora por papá muerto: no lo ha visto en 40 años

“Quiero despedirme. Cuídate, papá… tu hija, Tanya”.

Estas son las emotivas palabras que Tanja Szewczenko (45) dirige ahora a sus fans.

“Ayer supe que mi padre falleció recientemente”, dice la madre de tres de una manera muy personal y conmovedora. Ella lo vio por última vez cuando era una niña.

Porque: sus padres se divorciaron cuando Tanya aún era muy joven. Su madre, Vera, recibió la custodia exclusiva. “Ambos tenían sus razones personales y luego cada uno se fue por su lado”, dijo el hombre de 45 años. “La última vez que vi a mi padre conscientemente fue en mi sexto cumpleaños. Eso fue hace casi cuarenta años”.

Nunca pensó en “cómo será cuando llegue ese día”, dice Tanya pensativa. Pero cuando se enteró de la muerte de su padre, “se golpeó emocionalmente el corazón” y “lo sacó del camino”.

Mientras lo cuenta, la ex patinadora artística y actriz se echó a llorar. Como una clásica hija de un divorcio, se enfrentó conscientemente a crecer sin su padre durante toda su vida, dice Tanya Zivzhenko.

“A veces me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Cómo está? ¿Cómo es su vida? ¿Está orgulloso de mí?”

En un mensaje de despedida, Tanya también comparte algunas fotos de la infancia con su papá. Luego la lleva en sus brazos. Te sientas en su regazo o sobre sus hombros. Son recuerdos de hace mucho tiempo.

La mujer de 45 años explica que se sorprendió “por lo que me pasó emocionalmente como persona” cuando leyó la carta que decía que su padre había muerto. “Aunque no he visto a mi padre en casi 40 años…”

Ahora volverás a darte cuenta de lo agradecido que estás Su pequeña familia: su esposo Norman, de 44 años, quien ha estado a su lado durante 15 años, y sus tres hijos juntos.

“Siempre ha sido un gran deseo para mí tener una familia saludable. Porque yo no la tenía así cuando era niña”, dice Tanya Zivzenko.