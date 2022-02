Tanzshow – Vida – Die Showsensación de Argentina

– Vida – Die Showsensation de Argentina 20% Rabatt am Sonntag, 6 de noviembre, 15 Uhr, Kongresshaus Zürich und Freitag, 11 de noviembre de 2022, 20 Uhr, puerta 27, Winterthur.

Vida ZVG

Die Showsensation de Argentina. ¡Estamos aún más cerca del Tango! Ritmo – Musik – Tanz. Der Choreograph, Tinzer and Multiinstrumentist Luis Pereyra es un avidrucksstarkes, nuevo mago que trabaja con coreografías geschaffen. Nach dem fulminanten Erfolg mit Standing Ovations bei jeder Show im FOLIES BERGÈRE en París, kommt das Ensemble mun einer nueva producción. Noch mehr Rhythmus und Tanz, dicht an den Wurzeln der magischen Kultur Argentiniens. Ein brillantes Werk, interpretado como uno de los Ensemble más respetados, por Spitze the Tango-Stars Nicole Nau & Luis Pereira como los más famosos.

Ihr Kundenkarten-Angebot

20 % de descuento en todos los precios de las entradas por CHF 51,40 por CHF 96,60. Mit Kundenkarte variantes del premio por categoría búsqueda por CHF 41.- por CHF 77.-.