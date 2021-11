Tasa de infección de Baviera en casi 300: pánico de encierro en un punto caliente – ‘entonces tenemos una guerra civil’

deKatharina Haas Cerrar

La tasa de infección de corona en Baviera es ahora de unos 300 casos. Y en los puntos calientes, el abatimiento aumenta el abatimiento. Las nuevas medidas están alimentando el miedo, especialmente en la industria de la restauración.

Mesbach / Múnich – los Corona–pandemia Un país libre bajo estricto control. Infección durante 7 días en Baviera desde las 3.15 a.m. del domingo Instituto Robert Koch Exactamente con 293 y, por lo tanto, en el tercer lugar de los accidentes más altos en Alemania a nivel estatal. Incluso si la brecha con Sajonia (444) y Turingia (419,9) es grande, la evolución sigue siendo preocupante. Un total de 14 ciudades y regiones de Baviera tienen una La ocurrencia de siete días Superó los 500, por lo que se consideran áreas “rosadas”. Hay varios condados con una tasa de incidencia de más de 300, que han sido designados para definir lo que se conoce como un “punto caliente”.

los semáforo del hospital Ahora es amarillo en Baviera, ya que los pacientes con corona ocupan más de 450 camas de cuidados intensivos en Baviera. Es por eso que se han tomado medidas más estrictas en el Estado Libre desde el sábado, como el uso de una máscara FFP2. Descripción detallada de todas las reglas Lo encontrarás aqui.

Corona en Baviera: la situación está empeorando: un área de puntos calientes con seguimiento de contactos al máximo

El área que ha estado en boca de todos durante bastante tiempo es misbach en Alta Baviera. El área alrededor de Tegernsee y Schliersee fue líder indiscutible en Alemania durante varios días y el domingo seguía siendo la sexta área más afectada con 674.8. Mientras tanto, se ordenó a los soldados del ejército alemán que ayudaran al Ministerio de Salud. Aunque la fuerza laboral ha aumentado a 80 empleados, esto de ninguna manera es suficiente para controlar el caos que rodea al rastreo de contactos de innumerables personas infectadas. Con casi 200 nuevas infecciones que se informan cada día, es probable que también aumente el número de personas que pueden estar infectadas. Una portavoz de la administración del distrito admite en una entrevista con Globalismo: “No podemos seguir el ritmo”. Dado que a veces hay docenas de contactos para cada persona infectada, ahora solo se notifica a los familiares inmediatos. Las personas de contacto deben, si es posible, notificar a los infectados ellos mismos.

(Recibirá una selección de todas las historias importantes de su área en nuestro boletín gratuito de forma regular y directa por correo electrónico. Regístrese aquí para TegernsiEntonces misbach y aquí para Holzkirchen.)

Situación crítica: Las camas de cuidados intensivos son cada vez más escasas en el sureste de Baviera. © Kay Knightfield / dpa

Corona en el hotspot de Mesbach: el funcionario del distrito con un llamamiento urgente – propietarios de hoteles con miedo

El funcionario del condado Olaf von Luise (CSU) estaba en uno apelación pública Solicitud de abstenerse de todos los eventos masivos. Mientras tanto, ya no existe un estándar legal para esto. Está muy preocupado por la industria hotelera en la zona turística y afirma: “Nunca había sido tan malo antes”. El semáforo del hospital está en rojo. Cinco pacientes de Covid luchan actualmente por sus vidas allí. Y las cosas no se ven mejor en los hospitales de los alrededores. Cualquiera que se enferme debe conducir ahora a Munich, a unos 50 kilómetros de distancia.

Mantenga la calma en los restaurantes. No se comprueba la guía de vacunación y no se cumplen los intervalos de tiempo. El operador de Ratskeller, Matthias Jerkin, dice que las personas confían en la responsabilidad personal. La regla 3G plus ha estado vigente para el comercio de restaurantes en áreas de puntos de acceso desde el fin de semana. Esto significa que las personas que no han sido vacunadas deben tener una prueba de PCR negativa. Cuestan hasta 80 euros y, a menudo, solo están disponibles después de unas 24 horas. Ahora, muchos restauradores temen un colapso en el número de visitantes si muchos de los que no son restaurantes no quieren asumir los costos. Aproximadamente un tercio de la población de Baviera todavía no es inmune al coronavirus. Ya llovía en Miesbach Fuertes críticas al compromiso de PCR.

Corona en Mesbach: críticas al compromiso de PCR – una portavoz de la región advierte de una “guerra civil”

Hace un año, todo se apagaba a un ritmo menor, y ahora todavía está en el orden de las máscaras 2G, 3G-Plus y FFP2. Las restricciones de contacto de largo alcance como en los dos cierres no deben aplicarse incluso si la tasa de infección aumenta nuevamente. “Si todo está abierto en Bad Tölz al mismo tiempo, ¡entonces tenemos una guerra civil aquí!”, Dijo la portavoz del distrito.

Pero la región del río Tegernsee, a la que viajan anualmente hasta 11 millones de turistas, está preocupada por la reputación y los huéspedes. Las primeras cancelaciones ya son bienvenidas. Las celebraciones se cancelan automáticamente si los que han sido vacunados descubren que tendrán que gastar grandes sumas de dinero para hacerse la prueba de PCR de antemano. Algunos llegan sin examen y luego tienen que volver a salir. Los dueños del bar están desesperados porque el personal ahora también busca distancia. Existe una gran incertidumbre acerca de regresar al trabajo por un corto tiempo debido al renovado cierre. Muchos ya se han reorientado durante el cierre de primavera.

Alta tasa de infección en Mesbach caliente: ¿Corona realmente tiene la culpa?

El origen de los grandes accidentes sigue siendo un misterio. Se habla de un “proceso de infección diseminada”. Sin embargo, se observa que los jóvenes parecen estar infectados. En los grupos de edad de entre 14 y 34 años, la incidencia fue de más de 1.000 en la última semana. Florian Mayer, el coordinador médico de la pandemia del condado, informó en una entrevista sobre las llamadas “fiestas corona” donde se reúnen los jóvenes. infectar intencionalmente Para poder escapar de la costosa prueba de PCR de seis meses con un certificado de recuperación, en lugar de vacunarse. No hay evidencia para la tesis, pero tampoco negación.

Mientras tanto, continúan los temblores en la industria hotelera. El propietario Ratskeller está seguro de que la epidemia romperá el cuello de muchos restaurantes. “La muerte es solo el comienzo”. kah * Merkur.de/bayern es un espectáculo de IPPEN.MEDIA

Imagen de la lista de categorías: © kay nietfeld / dpa