Tasa de infección por coronavirus en Saarland: la tasa de infección en todo el estado continúa disminuyendo

Saarbrücken / Berlín La lesión también se produjo en Saarland el jueves. Solo un área se sale de la línea. Además, la región de Saarpfalz ya no tiene la tasa de infección más alta de Alemania. Visión de conjunto.

Los expertos asumen una gran cantidad de casos que no están registrados en los datos de RKI. Una razón es la capacidad limitada de las autoridades sanitarias, por ejemplo; Los contactos a menudo se rastrean solo de forma limitada. Además, según el Consorcio de Laboratorios ALM, ahora hay más personas que ya no están infectadas por el virus prueba PCR Confirmado: estas lesiones no están incluidas en las estadísticas oficiales.

Al considerar los valores, debe tenerse en cuenta que los estados individuales no informan datos todos los días de la semana, y los fines de semana, por ejemplo, Baden-Württemberg, Baja Sajonia y Brandeburgo no informan datos o solo parcialmente. Esto a su vez conduce a un registro tardío en los días siguientes. Por lo tanto, la comparación de valores diarios es cada vez más difícil. Además, los expertos han asumido durante algún tiempo que habrá una gran cantidad de casos no registrados por el RKI, debido al exceso de trabajo de las autoridades sanitarias y porque no todas las personas infectadas se someterán a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Solo estos cuentan en las estadísticas.