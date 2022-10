Team17 anuncia la diversión multijugador de Medieval Castle King

Team17 anunció hoy King of the Castle, un juego de PC multijugador narrativo y fluido de acción ambientado en un reino de fantasía ficticio en desarrollo en Tributary Games en Londres. The King of the Castle, que llegará a la PC en 2023, permitirá a los jugadores asumir el papel de un rey o uno de sus nobles de las cinco regiones únicas del juego a través de su cuenta de Twitch o navegador web. En cada historia, un rey y nobles deben trabajar juntos para navegar en un mundo lleno de poder, imaginación e intriga política, mientras enfrentan las traicioneras, y a menudo divertidas, consecuencias para dirigir la fortuna de un imperio potencialmente inestable.

Los anfitriones de The King of the Castle asumen el papel del Rey y se abren camino a través de una serie de historias cortas llenas de desafíos únicos, muchos de los cuales podrían tener consecuencias de largo alcance. Las palabras son armas para los nobles, y al comienzo de cada juego, a los jugadores se les asigna una patria única donde pueden expresar sus pensamientos a través del chat de Twitch para discutir los dilemas que enfrenta la Corona; Planean levantamientos clandestinos o votan decisiones importantes cuyos efectos y legitimidad son determinados por el rey.

Roger Carpenter, Jefe de Estudios, Team17 Digital dijo:

“Estamos entusiasmados de trabajar con los juegos tributarios en King of the Castle. La narración social única del juego realmente nos ha impresionado, y esperamos ayudar al equipo a brindar una experiencia multijugador única a los jugadores de PC en 2023”.