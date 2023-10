Tener una mascota popular puede reducir los riesgos

24vita proteccion

de: Judith Brown

Un perro no sólo puede proteger contra la soledad, sino que tener una mascota a largo plazo también puede tener un efecto positivo en el rendimiento de la memoria.

La demencia es una enfermedad neurológica progresiva e incurable. Se caracteriza por una disminución de las capacidades cognitivas y una pérdida progresiva de la memoria que ya no se puede revertir. La enfermedad de Alzheimer suele desarrollarse en cuatro etapas.

A medida que la población envejece y la edad es un factor de riesgo para la demencia, cada vez más personas la padecerán en el futuro. Sin embargo, la demencia no es inevitable. El estilo de vida también juega un papel importante en la protección contra enfermedades neurodegenerativas. Según un estudio, tener un perro a largo plazo puede tener un efecto protector.

Prevención de la demencia: los investigadores estudian tener un perro como forma de protegerse contra la enfermedad

El riesgo de desarrollar demencia puede verse parcialmente afectado. Por ejemplo, tener un perro reduce el riesgo. © Cretista/Imago

Según información recibida de Psicología Hoy Los estudios muestran que alrededor de un tercio de los casos de demencia están relacionados con causas que pueden controlarse y cambiarse, incluido el estilo de vida del individuo. Estos incluyen, por ejemplo, el aislamiento social, la falta de actividad física y el estrés crónico, así como la depresión y las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el foco de muchos estudios científicos sobre la prevención de la demencia está en los hábitos de estilo de vida que pueden reducir la probabilidad o la gravedad de estas enfermedades. Como descubrió un equipo de investigadores, tener un perro también puede tener un impacto positivo en el riesgo de demencia.

En tus EstanciaEl cual será publicado en la revista especializada en 2022 Revista de envejecimiento y salud El equipo de investigación, dirigido por el Dr. Jennifer W. Appelbaum, de la Universidad de Florida en Gainesville, analiza cómo tener un perro puede ayudar a compensar el deterioro cognitivo en los adultos mayores. Sus consideraciones se basaron en los efectos positivos, ya conocidos y demostrados, de vivir con una mascota en el bienestar. Tener un perro puede estar relacionado con un menor riesgo de depresión, una mejor salud cardiovascular y una reducción de los sentimientos de soledad.

Prevención de la demencia: un estudio demostró que tener un perro a largo plazo puede proteger contra la enfermedad

Para su estudio, los científicos analizaron datos del Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan. Para ello, se analizó y siguió a un grupo de 1.369 personas durante un periodo de seis años mediante diferentes pruebas cognitivas. El objetivo era estudiar los efectos de tener un perro en las capacidades cognitivas de las personas mayores. Sin embargo, los investigadores estaban convencidos de que no había ningún beneficio cognitivo significativo simplemente por tener un perro en la habitación o acariciarlo antes de la prueba. Por lo tanto, plantearon la hipótesis de que las interacciones breves con una mascota no podrían ayudar, pero sólo las interacciones diarias con un perro familiar durante un período de tiempo más largo podrían tener un efecto positivo en las capacidades cognitivas.

Los resultados finalmente mostraron una diferencia entre los participantes de 65 años o más. Encontró que aquellos que habían tenido perros continuamente durante más de cinco años tenían mejores capacidades cognitivas que aquellos que nunca habían tenido una mascota o habían tenido una mascota durante menos de cinco años. Además, la mayor ventaja de tener un perro fue que los dueños de mascotas a largo plazo mayores de 65 años obtuvieron mejores resultados en las pruebas relacionadas con la memoria verbal. Los investigadores plantean la hipótesis de que la oxitocina, conocida como la “hormona del amor” o la “hormona del bienestar”, desempeña un papel importante. En consecuencia, la hormona no sólo tiene efectos emocionales, sino que también puede afectar a la codificación de la memoria en humanos a nivel neuronal. Las personas mayores pueden beneficiarse no sólo emocionalmente sino también cognitivamente de dosis adicionales de oxitocina a través de la tenencia de un perro a largo plazo.

