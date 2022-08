“Tengo miedo de desmayarme”

“La última vez que fui al médico, mis valores lo impactaron”, dice la cantante. “Mi IMC es de 54 (el rango normal es de 18 a 25) y mis niveles de azúcar en la sangre son muy altos. Todo es muy grave”. ¿Cómo llegó a esto? “Todo estaba realmente bien, pesaba 90 kg a principios del año pasado y estaba en muy buena forma. Pero luego me torcí el tobillo y me rompí un ligamento”. luego me acosté y comí”.

Debido a su sobrepeso, tiene que lidiar con muchas limitaciones en la vida cotidiana: “Estoy cansado y exhausto todo el tiempo. Ni siquiera puedo jugar bien con mis hijos o atarme los zapatos”, dice la leyenda de DSDS. “Y, por supuesto, mi esposa tampoco está contenta con mi peso. ¿Qué mujer querría tener a un hombre tan gordo a su lado? “Para finalmente poder volver a vivir una vida normal, ahora ha decidido hacerse un examen gástrico. manga: “Me cortaron parte del estómago”, dijo Minwin. Piensa: “Si no me opero ahora, me voy a comer hasta la muerte. Los médicos también me aconsejaron que intervenga rápido”. Actualmente tiene una gran meta en mente: “Quiero bajar a 90 kilos y finalmente volver a ser el viejo Menwen”. Desafortunadamente, el camino no es tan fácil.

