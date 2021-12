Tensiones en el conflicto de Ucrania: Putin culpa a Occidente

Estado: 21 de diciembre de 2021 8:20 p.m.

El presidente ruso, Putin, ha culpado a Occidente de todas las tensiones en el conflicto de Ucrania. También reiteró su llamado a rechazar la expansión de la OTAN hacia el este.

El presidente ruso Vladimir Putin, en un discurso en una reunión con altos oficiales militares, acusó a Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de ser responsables de la “escalada de tensiones en Europa”.

Dijo que Estados Unidos se consideraba vencedor de la Guerra Fría y, en medio de su euforia, tomó decisiones políticas equivocadas. Se refería a la expansión hacia el este de la OTAN y al fin de los acuerdos de control de armas.

Rusia se vio obligada a responder paso a paso. La situación empeoró. “Y aquí estamos hoy, en una situación en la que tenemos que resolverlo de alguna manera”.

Putin acusó a Estados Unidos de acción “agresiva” y amenazó con sus consecuencias. “Si continúa la racha algo agresiva de nuestros colegas occidentales, responderemos con las medidas técnico-militares apropiadas y responderemos con dureza a los pasos hostiles”, dijo Putin.

Las tensiones aumentan en la frontera

Rusia había exigido previamente en proyectos de acuerdos de seguridad con Estados Unidos y la OTAN que la alianza militar occidental no debería aceptar a Ucrania y otras ex repúblicas soviéticas, retirar armas de la región y poner fin a las maniobras allí. Las demandas se produjeron en un momento de crecientes tensiones por la acumulación de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania, lo que generó temores de una posible invasión rusa del país vecino.

Putin dijo hoy que si se instalan sistemas de misiles de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, solo pasarán unos minutos antes de que los misiles lleguen a Moscú.

“Para nosotros, este es el desafío más serio, un desafío para nuestra seguridad”, dijo Putin, y agregó que esa era la razón por la que el Kremlin necesitaba garantías “a largo plazo y legalmente vinculantes” de Occidente, en lugar de “garantías verbales, palabras y promesas”. ”Que Moscú no podía confiar. Al mismo tiempo, Putin enfatizó que espera sostener conversaciones constructivas con representantes de Washington y Bruselas.

Llamada telefónica con Scholz

El conflicto en Ucrania también fue objeto de una llamada telefónica entre el canciller Olaf Schultz y Putin. Según el gobierno alemán, Schulz y Putin hablaron sobre aumentar la presencia militar rusa en Ucrania.

El portavoz del gobierno, Stephen Hebestreet, dijo que el canciller había expresado su preocupación por la situación y había hablado de la urgente necesidad de reducir la escalada. Además, se trataba del estado de aplicación de los acuerdos de Minsk para una solución pacífica del conflicto en el este de Ucrania. Schulz enfatizó la necesidad de hacer avanzar las negociaciones en el formato de Normandía.

Putin, a su vez, a pedido de Schulz, detalló la visión rusa del conflicto en Ucrania.

Stoltenberg ve una acumulación militar sin fundamento

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que a la alianza le gustaría expresar su preocupación por el comportamiento de Rusia en las primeras conversaciones. Rusia continúa aumentando sus fuerzas en la frontera con Ucrania: “Vemos que están trayendo gradualmente más y más fuerzas armadas – artillería, tropas de combate, tanques de batalla – cerca de la frontera con Ucrania”.

A pesar de las demandas internacionales de transparencia y desescalada, continúa la acumulación militar “infundada e injustificada”. Para discutir la tensa situación, Stoltenberg anunció que le gustaría convocar una reunión del Consejo OTAN-Rusia a principios del próximo año.

¿Está Rusia preparada para nuevas consultas?

Pero al principio, no quedó claro si Moscú estaba siquiera dispuesto a celebrar nuevas consultas en el formato de diálogo. Las últimas conversaciones en el Consejo OTAN-Rusia hasta ahora tuvieron lugar en julio de 2019. Desde entonces, todos los intentos de fijar una fecha para la reunión han fracasado. Una razón es que Rusia, de hecho, ya no quiere hablar del conflicto ucraniano de esta manera, que a su vez, especialmente los países del este de la OTAN, no quiere aceptarlo como una condición para nuevas conversaciones.

Las relaciones de Rusia con Estados Unidos cayeron a niveles de la Guerra Fría cuando Rusia anexó Crimea en 2014 y respaldó un levantamiento separatista en el este de Ucrania. Las tensiones volvieron a estallar en las últimas semanas con los soldados rusos apostados cerca de la frontera con Ucrania.