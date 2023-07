Tesla FSD convertible en Q3, licencia posible > teslamag.de

Imagen: Tesla (FSD visualizado en la versión 11.3.1)

La pregunta se ha hecho más de una vez, pero hasta ahora no se ha respondido de la manera deseada, pero el miércoles por la noche eso cambió: en la conferencia telefónica sobre los números financieros de Tesla para el segundo trimestre de este año, el director ejecutivo Elon Musk anunció que la opción FSD para el sistema de piloto automático se puede transferir a un nuevo automóvil eléctrico cuando se compra. También señaló que otros fabricantes de automóviles podrían licenciar la tecnología detrás de ellos; con uno grande ya hay “conversaciones iniciales” al respecto.

Transferencia de FSD al nuevo Tesla solo en el tercer trimestre

El tema de la conversión del FSD fue uno de los presentados por los inversores antes de la conferencia del segundo trimestre y recibió el mayor apoyo de los demás. Y al igual que hace tres meses, cuando Musk anunció abruptamente los experimentos de Tesla con publicidad paga, ahora respondió a una solicitud de un cliente que se enmarcó como una pregunta: en el tercer trimestre, se permitirán las transferencias de FSD, dijo.

Sin embargo, esta es una medida única, agregó Musk rápidamente, incluso usó el término “perdón” en broma. Por lo tanto, debe aprovechar la oportunidad durante el trimestre actual o al menos realizar un pedido del nuevo Tesla para su entrega “dentro de un plazo razonable”. El CEO dijo que esperaba que hiciera feliz a la gente.

Los comentarios de los clientes en Twitter dicen mucho. Porque durante al menos un cuarto de hora ahora debería existir la posibilidad de traspasar la opción FSD, que ahora cuesta 15.000 dólares en EEUU, al nuevo Tesla sin tener que volver a pagar por ella. Dado que esto aún no era posible y Tesla no fijó un valor alto para la opción al negociarla, algunas partes interesadas dijeron que no compraron una nueva opción.

Fuera de América del Norte, puede comprar FSD allí, pero obtiene menos por él. Las pruebas beta con el software del mismo nombre, que también permite la conducción entre ciudades, hasta ahora se han limitado a la región de origen. Sin embargo, en Europa, Tesla no ha implementado los aumentos de precios normales como en EE. UU. desde 2020, por lo que la opción FSD aquí cuesta 7.500 euros en lugar de 15.000 dólares.

¿Licencias de piloto automático para otros fabricantes?

En la conferencia del miércoles, el CEO volvió a confiar en que Tesla podrá controlar la conducción autónoma con FSD. Puede ver un camino claro para que el software conduzca 10 veces más seguro que el ser humano promedio. Musk dijo que cree que será más seguro para fines de este año y admitió que se equivocó en varias ocasiones sobre tales predicciones.

Sin embargo, ahora hay un claro interés de otros fabricantes de automóviles en el sistema FSD. Tesla ha demostrado anteriormente que está abierta principalmente a otorgar licencias de su propio software y hardware. Musk reiteró esto el miércoles y agregó que ya ha habido conversaciones sobre esto con un importante fabricante de automóviles, que describió como “temprano” con un apéndice. Pero si da un resultado, es posible que pronto otros autos estén manejando con la ayuda de Tesla, de manera similar a la forma en que varios fabricantes de vehículos eléctricos de EE. UU. decidieron recientemente usar la red de supercargadores de un rival.