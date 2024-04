Tesla ve fuegos artificiales en los precios: Wall Street sigue subiendo

La tendencia positiva en los mercados bursátiles estadounidenses continúa con un impulso limitado en la nueva semana. Sobre todo, las acciones de Tesla subieron después de que el fabricante estadounidense de automóviles eléctricos eliminara un importante obstáculo regulatorio para la conducción automatizada en China.

Los inversores de Wall Street comenzaron la nueva semana bursátil con impulso tras las recientes subidas de precios. el Dow Jones Ind.Las operaciones finalizaron con un aumento del 0,4 por ciento a 38.386 puntos. el Standard & Poor's 500 Y el índices nasdaq Un aumento de tamaño similar. Muchos actores prefirieron alejarse de nuevos compromisos ante las fechas importantes que se avecinan a lo largo de la semana. La atención se centra en el 1 de mayo, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie las decisiones de su reunión. El viernes se publicará el informe del mercado laboral estadounidense de abril, y en el calendario semanal también figuran las cifras trimestrales de empresas importantes.

El apoyo provino del mercado de bonos, donde los rendimientos cayeron. El viernes, los nuevos datos de precios procedentes de EE.UU. no trajeron más sorpresas desagradables, a diferencia del día anterior, cuando el deflactor del gasto personal en el primer trimestre fue ligeramente superior a lo esperado. Los participantes del mercado no esperan un cambio en los tipos de interés el miércoles. Sobre todo porque las expectativas sobre los primeros recortes de tipos de interés últimamente han disminuido cada vez más. Actualmente, con una mayoría –aunque escasa–, no se espera que el primer movimiento a la baja de los tipos de interés sea antes de septiembre.

Luz verde para Tesla en China

tesla 180.90

el acciones de tesla Aumentó un buen 15 por ciento. El fabricante de coches eléctricos ha recibido la bendición de Pekín para lanzar temporalmente su servicio de asistencia al conductor en China, según varias fuentes. Las fuentes dijeron que Tesla implementará sus propios servicios de conducción autónoma basados ​​en las capacidades de cartografía y navegación proporcionadas por la empresa china Baidu. BaiduEl valor que también cotiza en el Nasdaq subió un 5,5 por ciento.

fortaleza Perdió un 0,3 por ciento. Después de dos accidentes mortales, la Administración Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados de EE. UU. ha abierto una investigación sobre la seguridad del asistente de conducción automática de Ford. manzana Subió un 2,5% con una recomendación de compra de Bernstein.

Técnicas sufíes Disminuyó un 10,5 por ciento. El proveedor de servicios financieros digitales decepcionó con sus previsiones de ventas ajustadas y beneficio neto, que superaron los buenos resultados del trimestre informado. ciclo de cine Entretenimiento AMC (-11,1%) advirtió que las huelgas de guionistas y actores del año pasado tendrían un impacto negativo en las cifras del primer trimestre.

cadena de pizzerías dominó Una vez más estamos satisfechos con las buenas cifras del primer trimestre: el precio de las acciones subió un 5,6 por ciento. el Acciones de Blackstone Disminuyó un 1,5 por ciento. En la puja por el propietario británico de los derechos musicales Hipgnosis, la firma de inversión estadounidense volvió a tomar la delantera, superando a la productora musical Concord por 1.570 millones de dólares.

Colección Domino's Pizza 3.80

El hecho de que otro banco americano tuviera que ser “rescatado” por problemas de liquidez no tuvo un papel negativo en todos los ámbitos. Los reguladores estadounidenses adquirieron el banco regional Republic First Bancorp y lo vendieron a su rival Fulton Financial. Financiera Fulton Su precio subió un 7,6 por ciento. Según Fulton, la región de Filadelfia casi duplicaría su tamaño, pero aún quedaría por debajo del umbral que habría llevado a mayores requisitos regulatorios.

Los precios del petróleo cayeron un buen 1 por ciento. Los participantes señalaron nuevas conversaciones sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza. Esto ha alimentado la especulación sobre la reducción del riesgo de interrupción del suministro de petróleo en la región.