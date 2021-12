Testigo no está de acuerdo con Anna Maria: ‘No se ve ninguna amenaza’

Bushido, quien compareció como testigo y co-fiscal, testificó a los 25 días de juicio.Foto: Imago Images / Olaf Wagner

Después de un largo descanso, hoy lunes, el juicio de Arafat Abu Shaker y tres de sus hermanos continuó en el día 53. Las negociaciones se llevaron a cabo el día anterior a finales de octubre. Han pasado muchas cosas mientras tanto. Can Bushido y Anna Maria Ferchichi padres De los trillizos, se lanzó un documental de Amazon Prime llamado “Uncensored – Bushido’s Truth” y el rapero fue acusado de incendio provocado. Además, hubo un acuerdo con Arafat sobre un complejo de apartamentos en Rudersdorf, que aún puede cancelarse.

En el proceso ante el Tribunal de Distrito de Berlín, el partido AK fuera de control testificó recientemente. Dijo que veía a Arafat y al traductor de “Ronen” como amigos. “Para mí, su relación fue amistosa y no sentí nada negativo”, dijo el hombre de 39 años. Firmó contrato en 2017. “Desde mi punto de vista, con ambos”. Sobre la cooperación, dijo: “Lo pospuse por un año y medio”. Bushido solo tiene uno Vida profesional pensó.

Dijo que era neutral en la disputa entre los dos, pero que estaba muy decepcionado con el Bushido en particular. El AKP no pudo brindar información sobre la cuestión crítica de relevancia para el proceso en relación con el presunto incidente del 18 de enero de 2018. En recuerdo de: En este día se dice que hubo crímenes contra el Bushido. Se trata de intentos, severo chantaje depredador, privación de libertad, lesiones corporales graves, humillaciones. Esto ahora necesita más aclaraciones.

De esto se trata el proceso READ Verina Ofrim: No lo hemos visto en mucho tiempo, y estamos emocionados de verlo brillar. Según la acusación, se suponía que los delitos ocurrieron después de que Bushido quisiera romper los lazos comerciales en 2017. Abu Shakir no quiso aceptar esto y le pidió a Bushido que pagara millones y participara en su trabajo musical durante 15 años, según la acusación. . El rapero fue amenazado, humillado, encarcelado y herido. Los hermanos, de 39, 42 y 49 años, están acusados ​​de complicidad o cómplices.

El lunes por la mañana, Anna Maria Ferchichi fue llamada al podio y continuó su testimonio debido a complicaciones en el El embarazo cortado. Entró al pasillo vestida completamente de negro. Cuando el juez presidente le preguntó cómo estaba, ella respondió: “Estoy un poco cansada, pero estoy bien”. Me preguntaron sobre una reunión con un amigo cercano en ese momento que se dijo que sucedió hace tres años. “Entró y estaba emocionado y nervioso”. La razón, según Anna Maria: tenían que decirle que se planeaba algo grande. La esposa de Bushido dijo: “Nos quedó claro que las cosas no permanecerían tranquilas. Tenía miedo, sabía que no podíamos hacerlo solos”.

No podía decir exactamente qué se suponía que debía ser. En ese momento, su esposo no la quería policía Estaba encendido, pero el hombre de 40 años lo vio de otra manera: “Esperaba protección, expresé mis preocupaciones. Se dijo que algo tenía que pasar”. Destacó que en ese momento no pensaba en proteger a la policía. Se estremeció después de escuchar la noticia de que algo estaba sucediendo. “Tenía un mal presentimiento en mi estómago, él es muy malo y lo hace”, le dijo a Arafat. Después de que se dijo que su amigo común se lo contó, ella estuvo en contacto con él durante mucho tiempo. “Mi esposo no entiende eso en absoluto. Estaba ansioso como amigo”, dijo la madre de ocho hijos.

Cuando la defensa le hizo preguntas a Anna Maria, la voz era más fuerte en el pasillo. Muchos ocurren simultáneamente. “Ahora está tranquilo aquí”, gritó el juez. Preguntó de nuevo qué grandes cosas tenían que suceder. Todo el año 2018 ha sido difícil para ella. Mencioné enfrentar amenazas. “Ninguna reunión fue agradable y tranquila. Asumí que mi esposo o yo dispararíamos. Conozco a la persona y sé lo vengativa que es”.

Resolución sin ella Conocimiento Von Bushido acudió a la policía poco después del 18 de enero, porque el rapero se iba a oponer a derrocar a los agentes. Comenzó a llorar después del presunto incidente de enero. “Estaba muy molesto”. Luego me lo llevé con un amigo Días festivos Envíe y luego informe a la policía. Para la hermana de Sarah Connor, estaba claro: “Necesitaba ayuda, estábamos allí solos”. En ese momento, su esposo vivía muy mal, después de lo cual ella comenzó a negociar con Arafat. Cuando Bushido se enteró de que había hablado con la policía, se dijo que respondió de la siguiente manera: “Él dijo: ‘¿No puedes hablar en serio? Ella respondió: “No podemos hacer eso sin la policía”. En ese momento, el bushido era como cera, como una “burbuja” e “incapaz de hacerle frente a este tipo”.

Testigo contradice el testimonio de Anna Maria

Luego de una interrupción, finalmente se llamó a un segundo testigo, quien finalmente confirmó con su presunto testimonio que familia Estoy bajo protección policial. El hombre de 30 años dijo que le habían dicho que algo grande podría suceder, le dijo a Bushido. No recordaba haber hablado con Anna Maria sobre este incidente. Según su testimonio, habló con el rapero. Además, no le ordenó que hiciera una advertencia, sino que entendió la declaración como un consejo. Él mismo no se lo tomó en serio. “Soy neutral y no tengo ningún problema con ninguno de los dos, no es de mi incumbencia”, dijo el testigo.

READ Beat the Star: Olivia Jones vs.Katia Burchard - ¿Quién ganará? “No vi ninguna amenaza. Hablé con Anis, no con Ana María. Por eso me sorprendió que estuviera con la policía”. Testigo en el juicio de Bushido

Bushido era su mejor amigo, pero el rapero cortó el contacto con él. “No entendí por qué no quería tener más contacto”, dijo el testigo. “No fue una amenaza para mí, lo aprovechó mucho”. Declaró ante la policía que el rapero ya no quería contactarlo después de un malentendido. Al final repitió su afirmación: “No vi ninguna amenaza. Hablé con Anis, no con Ana María. Por eso me sorprendió que estuviera con la policía”.

El miércoles, Anna Maria volverá a comparecer ante el tribunal y probablemente será interrogada nuevamente sobre la reunión, que el testigo mencionó de manera diferente.

