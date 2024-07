The Acolyte: The Acolyte – Una revisión de la última temporada de la serie Star Wars

Adictos a las series Noticias Comentarios

Una imagen del final de temporada de “The Acolyte” © Disney+ y Lucasfilm

La última temporada de la serie “Star Wars” de Disney+ “The Acolyte”, que tiene el mismo título que la serie, nos muestra el cumplimiento final del destino de Osha, Mae y el Maestro Jedi Sol en Brendok. El epílogo nos regala también dos epígrafes.

ADVERTENCIA DE SPOILER: ¡Esta publicación puede contener pistas sobre la continuación de la trama!

Osha (Amandla Stenberg) es tocada por el lado oscuro de la poderosa fuerza dentro de ella en la casa del Maestro Sith Qaimir (Manny Jacinto). Tiene visiones oscuras del conflicto entre su hermana May (también Amandla Stenberg) y el Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae). Qumair le enseña que ve el futuro. Usha quiere impedir a toda costa su llegada.

Sol, todavía en el planeta Brendok con Mai, quiere demostrar la convergencia de poder allí. Le asegura a May que la muerte de su madre fue un accidente y que alguna vez quiso salvarla a ella y a su hermana. Pero May no le cree y lo ataca. Luego escapa en una de las barcazas de la nave Jedi, con Sol pisándole los talones. Después de una persecución por el cinturón de asteroides, ambos aterrizan en Brindok.

Los Jedi en Coruscant ahora enfrentan fuertes críticas por parte del Senado. El senador Reincourt (David Harewood, Supergirl) ataca a la Sra. Veernestra (Rebecca Henderson) por su investigación no autorizada de casos de asesinato y representa una amenaza contra un régimen cada vez más autoritario. Osha y Qamar ahora abandonan el desconocido planeta de retiro del Maestro Sith en naves espaciales separadas después de que Osha se niega a entrenarlo nuevamente. Están siendo observados por una figura misteriosa.

Mientras tanto, Vernestra también quiere regresar a Brindok con la embajada Jedi, donde también llegan más tarde Osha y Qamir. Sol busca a May, que se esconde en el antiguo castillo de las brujas. Él y Qamar se encuentran y estalla una pelea entre ellos, mientras que Usha y Mai también se reencuentran en el castillo. Al principio, Osha no quiere que Mai crea que Sol mató a su madre.

Cuando los Jedi se acercan, Sol desarma a Qamir y lo amenaza. Agregar a May también podría desarmarlo. Qamir intenta recuperar su influencia sobre ella, pero fracasa porque Mai quiere que Sol se presente ante el Consejo Supremo. Los Jedi le dijeron que ella y Osha eran encarnaciones de la misma persona y que su madre los creó usando la vergencia de la Fuerza.

Cuando confiesa haber matado a Anisia, Sol es atacado por el Osha que llega y poseído por el lado oscuro del poder. Osha estrangula al Jedi y luego se vuelve hacia Qimir, el sable de luz de Sol se vuelve rojo en su mano. Mientras los Jedi también llegan a Brindok, las supuestas hermanas y el maestro Sith Qamir toman una decisión fatídica. Quiere entrenar a Osha mientras borra gran parte de los recuerdos alterados de Mai.

El fin de la leyenda

Un duelo final en tiempo real en un fotograma del final de temporada de “The Acolyte” © Disney+ y Lucasfilm

Y así tenemos la primera temporada de The Acolyte, o la serie completa. Si habrá una segunda temporada sigue siendo incierto en este momento, ya que los muy respetables números de visualización en Disney+ contradicen las críticas generalizadas de los fanáticos hasta hace poco. La showrunner Leslye Headland ya había dicho antes de que comenzara la serie que podía imaginar una secuela, pero primero quería tomarse un descanso más largo para esperar las reacciones de los fanáticos. Pero quedémonos en el presente por un momento.

El final de temporada es muy variado

El asistente hace bien muchas cosas que se hicieron mal en los siete episodios anteriores. La historia conduce a un final al menos algo concluyente (que, sin embargo, ya se esperaba desde el principio de la serie). Se analiza la interpretación arrogante del Jedi, aunque brevemente, y por lo demás, el episodio ofrece drama y acción a partes iguales en un estilo de saga reconocible.

También obtenemos varios huevos de Pascua en términos de contenido (los dichos que Qimir le dice a Osha recuerdan tanto las instrucciones de Yoda como los monólogos de Darth Vader a Luke de los episodios cinco y seis de la película, y la pantalla de la computadora en la persecución de Mai y Sol se ve así (La batalla del Señor Negro en la batalla final (del cuarto episodio de la película) también apareció en dos cameos.

Aunque no se menciona su nombre y sólo aparece en una breve escena, el misterioso Vigilante en el planeta del exilio Qimir es sin duda el famoso Darth Plagueis. El mentor posterior del Emperador Palpatine, conocido como Darth Sidious, jugó un papel importante en el universo de cómics y novelas de “Star Wars”, por lo que su aparición en persona encaja perfectamente.

¡una sorpresa! © Disney+ y Lucasfilm

Sin embargo, como no quieres ignorar al otro lado, hay un pequeño encuentro al final con el conocido maestro Jedi de piel verde y orejas puntiagudas que faltaba en la serie anterior, aunque solo fuera en las series. Vista trasera. Por supuesto, esto es puro fan service, lo que definitivamente hará muy felices a algunos fanáticos de Wars. Pero ni siquiera eso salva la serie completamente mediocre que finalmente representa “The Acolyte”.

Sabíamos que

Así que no sucede nada en el episodio final que no se esperaba y que no se insinuara de alguna manera. Las secuencias de lucha con sables de luz, que también están debidamente coreografiadas, son atractivas, al igual que la persecución de la nave espacial a través del cinturón de asteroides. Pero en la historia falta un momento de tensión realmente grande, que simplemente no se gestiona satisfactoriamente.

En cambio, miras The Acolyte con la sensación de que has recibido exactamente lo que sospechabas desde el principio. Esto hace que sea difícil mantener a la audiencia interesada, lo que también se aplica a personas que a menudo son tan parciales como la base de fans de “Star Wars”…

El final del episodio final no consiste en uno de esos acontecimientos dramáticos que conocemos de muchas otras series de entonces y ahora. Pero aquí definitivamente hay material para una secuela, aunque con un héroe masculino diferente.

En particular, la inclusión de Darth Plagueis en el fondo casi con certeza tendría el potencial de proporcionar otra historia interesante. Sólo la potencia tan citada sabe si esto sucederá.

Dado que al menos algunos de los errores anteriores no se repitieron nuevamente en el final, tenemos tres y medio de cinco cristales kyber rojos para el final de temporada o serie.