The Elder Scrolls VI podría convertirse en un título de PS6

que ha sido anunciado durante mucho tiempo Élder Scolls VI de Bethesda podría convertirse en un título de PS6, siempre que el juego de rol siga estando disponible para PlayStation. Interesantes noticias al respecto se conocen ahora en las negociaciones entre Microsoft y la FTC.

Manuscritos del Sexto Anciano Fue un tema varias veces durante la negociación, donde se discutió la exclusividad, entre otras cosas, pero también el plazo de publicación. Sobre esto dijo (a través de) Jefe de Xbox Phil Spencer Manuscritos del Sexto Anciano Faltaban al menos cinco años. Eso significa que hay un posible próximo lanzamiento de PS6 y Xbox en la sala.

En general, es difícil predecir a dónde irá el viaje en términos de hardware, etc. en el futuro.

“Incluso ahora, en el futuro, es difícil entender cómo serán las plataformas. […] Estamos hablando de un juego con más de cinco años de diferencia”.

sin embargo Manuscritos del Sexto Anciano Como muy pronto en 2028, por lo tanto en un período denominado la ventana de lanzamiento de la próxima generación. Eso al menos le daría a Microsoft un título de lanzamiento sólido para la próxima Xbox. También se puede concebir una versión multigeneracional para llevar la base de jugadores existente contigo.

Tráiler de The Elder Scrolls VI 2018

¿Ya te has decidido por la exclusiva de Xbox de Elder Scrolls VI?

¡no exactamente! En el transcurso de las negociaciones, Spencer hizo sus declaraciones sobre la posibilidad de exclusividad para Manuscritos del Sexto Anciano Se suavizó un poco y ya no estaba seguro de que algo de esta naturaleza se hubiera hablado alguna vez en público. Anteriormente, también se dijo que los juegos de Bethesda ya no serían estáticos solo para Xbox.

De acuerdo con la situación actual es Manuscritos del Sexto Anciano No se ha tomado una decisión final, incluso si no se puede confiar en Microsoft a este respecto.

“Creo que no sabíamos en qué plataformas se lanzaría dado lo lejos que llegaría el juego en el futuro. Es difícil para nosotros precisar este momento”.

No está claro si estas declaraciones pueden tomarse al pie de la letra. Microsoft actualmente está tratando de obtener un acuerdo de Activision. Dado que la adquisición de Bethesda se cita a menudo como un argumento para las acciones futuras de Microsoft, parece lógico que no se hagan declaraciones o compromisos claros aquí para no poner en peligro el próximo acuerdo.