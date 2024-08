“The Giovanni Zarrella Show” comienza con una emotiva declaración

Hogar televisión

de: Simon Krug

el presiona divide

El show de Giovanni Zarrella comenzó el sábado por la noche más tarde de lo previsto, por una triste razón, que el presentador también mencionó con emoción.

Dortmund – El sábado 24 de agosto por la tarde, el ZDF realizó un cambio de último momento en su programa nocturno que sorprendió a muchos espectadores. realmente popular”Presentación de Giovanni Zarrella“A partir de las 8:15 p.m. Pero los fanáticos tuvieron que ser pacientes ya que el espectáculo no comenzó hasta las 8:25 p.m.

“El Show de Giovanni Zarrella” empieza en ZDF más tarde de lo previsto

El motivo del aplazamiento fue un “especial del ZDF” sobre el ataque con cuchillo en el festival de Solingen. Tres personas murieron y otras cinco resultaron gravemente heridas en el terrible accidente. El especial se transmitió de 19:25 a 19:35 y actualizó a los espectadores sobre los últimos acontecimientos y los antecedentes del crimen que conmocionó a la ciudad de Solingen en Renania del Norte-Westfalia.

Debido al breve cambio de programación del ZDF, el programa “The Giovanni Zarrella Show”, retransmitido en directo desde el Westfalenhalle de Dortmund, no se ha pospuesto el sábado por la noche. La serie de ZDF “Der Bergdoktor” también empezó más tarde de lo previsto. Pero alrededor de las 20:25 llegó el momento: el animador Giovanni Zarrella (46) dio la bienvenida a los televidentes, incluido su éxito de verano “Fantastico”.

Giovanni Zarrella con una emotiva declaración tras el ataque con cuchillo en Solingen

Tras la sorprendente inauguración del programa, la presentadora no perdió la oportunidad de tocar un tema serio. Giovanni Zarrella recordó el ataque con cuchillo en Solingen en una emotiva declaración: “Antes de ser anfitrión, animador y animador, soy padre, hermano, amigo, hijo y compañero de trabajo. que vas a trabajar son las cosas que suceden dentro de tus cuatro paredes, estas son las cosas que suceden en la puerta de tu casa o en el “A pocos kilómetros de aquí, como anoche, cosas que son tan trágicas para tu piel, cosas que no No entiendo, cosas que te dejan sin palabras.”

Giovanni Zarrella abrió su programa de entretenimiento en ZDF con una emotiva declaración. © ZDF (“El show de Giovanni Zarrella”, emitido el 24 de agosto de 2024)

Giovanni Zarrella explicó que el viernes por la noche y también el sábado, todo el equipo y los artistas, incluido el nuevo padre Pietro Lombardi (32 años), se reunieron y pensaron qué hacer a continuación. “La respuesta a estas cosas siempre es amor y eso es lo que queremos dar: amor, cariño, calidez y ¡mucho!”. dice el hombre de 46 años. (corona) Fuentes utilizadas: ZDF “Giovanni Zarrella Show” (emisión el 24 de agosto de 2024)