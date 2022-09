The Last of Us Parte I ya está disponible para PlayStation 5

con Nuestra ultima parte 1 El galardonado juego de acción y aventuras de Naughty Dog llega hoy, 2 de septiembre de 2022, en exclusiva para consolas en PlayStation 5. El juego se lanzará para PC en una fecha posterior. The Last of Us Part I ha sido reconstruido desde cero, con gráficos mejorados, modelos de personajes, animaciones, ubicaciones, IA, exploración y batallas mejoradas, y nuevos modos de juego. Además, se incluirán todas las funciones de accesibilidad de The Last of Us Part II. Una mirada más profunda a los cambios técnicos en Playstation existir.

En la primera parte de The Last of Us, los jugadores se unen al duro Joel y a la dura adolescente Ellie en un viaje despiadado a través de las ruinas de unos Estados Unidos devastados por la guerra civil. Veinte años después del brote de una peligrosa enfermedad fúngica, el extraordinario equipo busca un antídoto para las esporas fúngicas que están convirtiendo a la población en caníbales imprudentes.

Para más detalles sobre el lanzamiento de la primera parte de The Last of Us, Playstation .