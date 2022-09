The Lion’s Den: pezones planos y calcetines preciosos

Esta vez en el foso de los leones: cubre pezones autoadhesivos sin sostén de por vida, una deliciosa alternativa a la ginebra de la comunidad sorda y calcetines cómodos para divertirse caminando sin dolor. En otras palabras: algo para todos (casi).

Al buscar la próxima colaboración orientada al futuro, un mosaico inusual en particular encabeza la lista de inversores en “Die Höhle der Löwen” (DHdL). Pero no solo el producto debe convencer al negro. El fundador también debe encajar en el esquema de saqueo. A Dagmar Wöhrl, por ejemplo, le gusta enfatizar una y otra vez que las personas detrás de cada startup son “primeras en llegar”. Especialmente cuando hay una sola persona detrás de un proyecto prometedor, los leones suenan en sus oídos. Esta vez, es una mujer fuerte de 22 años de Bad Vilbel quien asombra a todos los inversores por igual.

La experta en cosméticos Miriam Weilmünster va directo al grano: “Siempre quise ser una empresaria exitosa”, dice la biofundadora de NIPPLI. Con un tono afinado hasta el último detalle sobre el tema de la “tapa del pezón”, el “Strong Power Pack with Strong Connection” (sonido original de Carsten Maschmeyer) pone un gran signo de exclamación al final, los leones extienden sus manos y se ofrecen a ayudar. Sin el procedimiento habitual de “batalla de modelos”, los inversores dejan la decisión final al fundador. Judith Williams suspira: “¡Todos te amamos!” Luego, la especialista en cobertura de pezones señala con el dedo en dirección a Karsten Machmeyer. Salta alegremente de su silla, como si su esposa acabara de recibir uno de los codiciados premios de los Premios de la Academia.

De resolver pequeños problemas a una idea visionaria que cambia el juego: acaban de aparecer los estantes de “Nippli”, y los leones ya están en la vía rápida. Con su vehículo eléctrico de nuevo diseño, los tres fundadores de “Hopper”, George Sheeren, Turbine Muller Hansen y Philip Hermann, finalmente quieren cambiar a su próxima marcha inicial. El automóvil, que recuerda visualmente a una mezcla de autos chocadores y hermanos inteligentes, atrae inmediatamente la atención de todos. El impresionante placer de conducir del estudio se detiene abruptamente cuando se trata de los detalles del estadio. “Esperamos lanzar el mercado en doce a dieciocho meses”, dicen los fundadores de Augsburgo. Los ánimos cambiaron, porque la supuesta valoración de la compañía de casi ocho millones de euros, así como el desorbitado precio final del coche (“planeamos en 7.300 euros”) le dieron en el estómago. En última instancia, se queda (por ahora) con la visión ambiciosa. “En general, esto es demasiado riesgo y demasiado capital”, dice Nico Rosberg.

Los aficionados al kayak, Konstanz Lenau y Daniel Schulte (“CLR Outdoor”) se ducharon primero con looks deslumbrantes. Capitals ha desarrollado una mochila que se puede convertir en un kayak apto para el agua en tres minutos. “¡Esto es fuerte, muy poderoso!” Aplausos para Nico Rosberg. Karsten Machmeyer también está emocionado: “¡Esta es una hazaña creativa como ninguna otra!” Dice el gran empresario. Pero aquí las apariencias también engañan. Todavía no se ha vendido ningún kayak (precio final: 1590€). Además, la calificación no le falta (dos millones de euros). Para los leones, estos son dos defectos que acaban con el futuro.

Saludos en la comunidad sorda

Para los inversionistas, debería haber dos razones más para estar felices en la segunda fila de la temporada 12 de DHdL. Nils Glagau espera una futura colaboración con el primer equipo fundador sordo en la historia del programa. Los chefs “Jeanne Gillard” Damien Brough y Dominic Neymar, así como el traductor Fabio del Tovo, convencen al propietario de Orthomol con una apariencia impresionante, pero también con el “espíritu con ácido de ginebra”.

Todavía faltan los amantes de la naturaleza Nadim Lidschbauer y Tobias Ross de Hennef. “Nuestro invento te cortará los calcetines”, promete el jardinero Tobias. De hecho, los leones están muy impresionados con los calcetines que trajeron, que aseguran que no entre suciedad ni objetos extraños en sus zapatos. Al final, el rey Regale Ralf Dümmel y Nils Glagau se pelean por los servicios de los fundadores de “socklaender”. Después de una breve ronda de consejos, Ralph DeMille tiene la ventaja. “¡Ustedes son una pareja increíble!” El león aplaude. Una vez más se enfatiza que: el fundador o fundadores detrás del producto son los principales premios reales.