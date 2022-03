Thor en ‘The Voice Kids’: ‘Cuando los niños ven a Lena, se sorprenden’ – People

La décima temporada de “The Voice Kids” comenzó el viernes: desde el principio, el famoso DJ Thore Schölermann (37 años) mostró buen humor con cantantes talentosos. En una entrevista de BILD, el nuevo padre (hija Ilvi nació en diciembre) habla sobre la vida de su nuevo bebé y coprotagonista en The Voice Kids. Lena Meyer Landrut (30), que regresó para la temporada del Memorial después de una pausa de un año.

▶ ︎ Thor para Lina

Schulermann a Bild: “¡Los calcetines de Lena son absolutamente hermosos! Siempre estoy feliz cuando la veo en el pasillo y hablamos. A los niños les encantan. Para los niños, ella es una ídolo y siempre es bueno ver cómo se iluminan los ojos de los niños cuando ven a Lena. Los niños se sorprenden cuando ven a Lena”.



Lena está de vuelta en “The Voice Kids” después de un año de descanso. Mientras tanto, ella misma se convirtió en madre de un niño.Foto: Claudio Pflug / D



▶ ︎ Sobre su papel como presentador en el programa

“De hecho, cuido cada vez más a todos los hermanos, hermanas, abuelas, abuelos, mamás y papás. Siempre me aseguro de que todos los parientes estén bien. Siempre estoy más feliz cuando puedo ver el programa tranquilamente en el sofá”. en el estudio no lo entiendo todo porque estoy muy emocionado”.

Acerca de la nueva vida familiar diaria con su esposa Jana (34) y su hija Elfie

“Ilvi ahora decide cómo funcionan los relojes. Los cuatro ya estamos instalados (la familia también incluye a Rudy el perro, nota del editor) y aún podemos hacer nuestro trabajo. Cuando Jana está trabajando, cuido de Elvi y cuando Estoy en la carretera, luego Jana. Si ambos trabajamos al mismo tiempo, somos muy afortunados de que mis padres vivan cerca y los cuiden. Queremos despedir a una niñera por ahora y hasta ahora todo va bien. dormir menos, festejar menos, pero hay mucho amor en este pequeño milagro”.



La pequeña Elfie todavía estaba en la barriga de mamá. nombre escandinavo. Thore a BILD: “Caminamos específicamente por Noruega y le preguntamos a la gente nombres lindos”Foto: Photo Alliance / Geisler-Fotopress



▶ ︎ Acerca de guerra en ucrania ¿Cómo se siente como un padre?

“Especialmente ahora que yo mismo soy padre y sé cómo me siento como padre… ¿Con qué frecuencia me preocupo y me preocupo por mi hija… ¿Cómo deberían hacerlo los padres en Ucrania ahora? Cada vez que vemos a nuestros hijos felices aquí, tenemos que Recuerde que es nuestro deber ayudar a los niños en Ucrania a prosperar nuevamente. Nuestra lucha por estos niños es actualmente de tal manera que no tenemos que tomar las armas, podemos y debemos ayudar donando bienes o dinero. Es un hecho , es un privilegio que vivamos aquí en paz, debemos estar siempre conscientes de eso”.