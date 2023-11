Tianjin: un símbolo de la crisis económica en China

A partir de: 10 de noviembre de 2023 a las 6:38 a.m.

Tianjin es una de las ciudades más nuevas y ricas de China. Pero aquí es exactamente donde aparece la crisis económica. Los rascacielos vacíos simbolizan los problemas que aquejan al país.

Conduzca por Tianjin Binhai. Impresionante horizonte: a unos 80 kilómetros al este del centro de la ciudad de Tianjin. La ciudad está situada en el norte de China, cerca de la capital, Beijing. Aquí hay rascacielos al lado de rascacielos, atravesados ​​por calles anchas.

El conductor nos dice un poco: Este edificio alto está vacío, y esto también, dejen de construir aquí. Se estima que alrededor del 70 por ciento de las casas aquí están vacías. La declaración no se puede verificar. Sin embargo, si miras de cerca, notarás que muchos de los edificios están sin usar o sin terminar.

Nueva York China?

Michael Pettis es profesor de economía en la Universidad de Pekín. Citas de mitos comunes. Hace diez o quince años se decidió en Tianjin: queremos convertirnos en la Nueva York de China, el centro financiero.

“Y se preguntaron: ¿Qué hace que Nueva York sea un centro financiero? ¡Rascacielos, eso es lo que debería ser! Así que construyeron tanto espacio de oficinas en edificios de gran altura a lo largo del río como en todo Manhattan. La idea detrás de esto es ‘Si los edificios una vez que lleguemos allí, seremos como Nueva York. Al final no funcionó. Ahora se ha convertido en una atracción turística. “Todos los edificios hermosos y vacíos”.

Incluso los medios oficiales chinos hablan repetidamente de Manhattan East. A diferencia del área de Nueva York, aquí apenas se ve a nadie por la calle.

El rascacielos Goldin Finance 117 es el tercer edificio más alto de China y el edificio demolido más alto del mundo.

597 metros: el edificio destruido más alto del mundo

En el otro extremo de la ciudad, no lejos de la estación sur de Tianjin, hay un edificio destruido que ha entrado en el Libro Guinness de los Récords. Golden Finance 117: un rascacielos de 128 plantas con una altura de 597 metros. El tercer edificio más alto de China y el edificio destruido más alto del mundo.

La torre está sola y todos los demás edificios de la zona son notablemente más bajos. Falta el revestimiento en gran parte de la fachada. El rascacielos nunca se completó. En 2015, las obras se detuvieron porque el inversor se quedó sin dinero. Los vecinos dicen que están acostumbrados.

Chen Guozhen, de 25 años, vive en un edificio de apartamentos justo al lado de las ruinas: “A veces miro hacia arriba y es realmente enorme. Cuando vuelvo a casa, siempre puedo buscar primero el edificio en el horizonte y luego búscalo.” Encuentra mi casa”. Nunca había visto un edificio tan alto en su ciudad natal de Anhui. “Cuando llegué por primera vez a Tianjin, mi suegro dijo que era el edificio más alto de la ciudad”.

El rascacielos Golden Finance 117 en el oeste de la ciudad y el Manhattan chino en el distrito de Binhai en el extremo este de Tianjin. Sin embargo, varios proyectos simbolizan la crisis económica e inmobiliaria en China. Se pueden encontrar ruinas, edificios vacíos e incluso pueblos fantasmas abandonados por todo el país.

Los promotores inmobiliarios endeudados, como Evergrande, están luchando por sobrevivir en China.

Crisis inmobiliaria Cargas económicas

Los promotores inmobiliarios endeudados como Country Garden o Evergrande están luchando por sobrevivir y la construcción de muchos proyectos se ha estancado. Los compradores de apartamentos están preocupados por sus inversiones porque muchos promotores inmobiliarios trabajan con pagos iniciales, que se pagan antes de que comience la construcción.

Después de subir por las nubes durante muchos años, los precios inmobiliarios ahora están cayendo nuevamente en muchos lugares de China; Los precios del espacio residencial también han disminuido en la moderna ciudad de Tianjin, que tiene una población de más de diez millones de personas. El sector inmobiliario, que atraviesa una crisis, está ejerciendo una gran presión sobre la economía china, que hasta ahora representa alrededor de una cuarta parte del producto interior bruto.

Pero no sólo los promotores inmobiliarios están endeudados, muchas ciudades también se están quedando sin dinero. Obtuvieron una gran parte de sus ingresos vendiendo terrenos a empresas inmobiliarias. Tianjin, una de las ciudades más ricas de China, fue noticia este año porque la ciudad no pudo pagar a los conductores de autobuses a tiempo.

La economía se recupera lentamente después del coronavirus

Durante la estricta política de erradicación del coronavirus que dura ya casi tres años, muchas ciudades chinas se han endeudado más. Tuvieron que pagar por pruebas PCR masivas y construir instalaciones de aislamiento.

Después de que la política anticoronavirus de China fracasara y se levantaran las medidas en diciembre, la economía comenzó a recuperarse más lentamente de lo esperado inicialmente. Los datos recientes indican que la situación económica en China está mejorando algo. Pero además de la crisis inmobiliaria, existen otras incertidumbres.

Desempleo juvenil Altura estándar

Pausa para el almuerzo en el campus de la Universidad Tecnológica de Tianjin. Miles de estudiantes salen de las salas de conferencias hacia la cafetería al mismo tiempo. Muchos jóvenes están preocupados por su futuro. El desempleo juvenil en China se encuentra actualmente en un nivel récord. Ling Yi, de 23 años, está estudiando una maestría en informática.

“No me fue bien en mis estudios universitarios”, dice Ling, “así que pensé que sería difícil encontrar un trabajo y decidí seguir estudiando y luego buscar un trabajo con una maestría”. Su decisión hasta ahora parece ser la correcta. El mercado laboral no es realmente bueno. Algunos de los colegas más antiguos de Ling buscaban trabajo: “La situación es realmente peligrosa”.

Según información oficial, en junio el 21,3% de las personas entre 16 y 24 años estaban desempleadas y el número de casos no declarados probablemente sea mucho mayor. El gobierno ha dejado de publicar cifras de desempleo juvenil desde julio. Los observadores sospechan que el Estado y la dirección del partido de China ocultan los datos porque no se ajustan al panorama político.

Pero no todos en el campus están preocupados. Zhou Jiaxu está cursando una maestría en electrónica marina. Según este joven de 21 años, la presión para encontrar trabajo no es mucha porque su familia es rica: “Que encontrar trabajo sea difícil o no depende también de tus capacidades personales”. Si eres bueno, puedes encontrar un trabajo, dice Chu. “Aunque nuestra universidad no está entre las mejores, en algunas materias podemos competir con buenas universidades”.

“Al menos sobrevivimos”

Una cafetería en el centro histórico de Tianjin. El edificio de aspecto europeo data del período colonial de principios del siglo XX. La concesión italiana es ahora un destino turístico popular. Pero la zona no parece muy animada. El café está casi vacío. Lü Xuan dirige la tienda, que por las noches se convierte en un bar de whisky, junto con otros dos socios comerciales. También trabaja como arquitecto.

La situación económica en estos años no es buena y el mercado inmobiliario en particular está atravesando una crisis, afirma Lu. “Por eso tuve la oportunidad de gestionar esta tienda además de mi trabajo como arquitecto”. Las cosas no fueron nada bien durante los tres años de la pandemia, pero este año fueron un poco mejor. “Pero al menos sobrevivimos”.

Muchos clientes desaparecieron tras la pandemia

Lu dice que 2021 fue el peor año. De 365 días, sólo se les permitió abrir 60 días. Los tres directores generales gritaron desesperados. Ahora se les permite abrir de nuevo, pero Lü notó que la gente ya no gasta tanto dinero después de que termine el coronavirus.

“Después de que abrimos, hubo una breve recuperación. La tienda estaba llena y nosotros estábamos muy ocupados. Pero inmediatamente volvió a bajar. Antes de la pandemia, muchos clientes habituales compraban una botella entera de whisky, nos la dejaban y se la guardaban. regresando Para beber de ello, pero estos clientes desaparecieron después de la pandemia.

Algunas personas regresan ahora y beben un vaso y, a veces, les doy otro vaso. “Pero el hecho de que compren una botella entera, como ocurría antes de la pandemia, ya no existe”.