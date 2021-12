Ticker de noticias de Corona: Polonia y Suiza son áreas de alto riesgo | NDR.de – Noticias

Estado: 05.12.2021 07:19 AM

En el video en vivo, NDR.de le informará hoy, domingo 5 de diciembre de 2021, sobre las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern y Hamburgo. Leer: Blog del sábado.

Lo básico en pocas palabras:



Polonia y Suiza son zonas de alto riesgo

Nuevas infecciones reportadas en el norte: 340 en Schleswig-Holstein – 42,055 en todo el país

Tablas y gráficos: así funciona la campaña de vacunación en el Norte

Mapa: Nuevas infecciones en las provincias del norte de Alemania

Röttgen: La negativa a vacunar divide a la sociedad más que la vacunación obligatoria

Los opositores a la vacunación contra Corona consideran, a juicio del candidato a la presidencia de la Unión Demócrata Cristiana, Norbert Röttgen, un desafío mayor para la cohesión de la sociedad que medidas estatales como la vacunación obligatoria. “La división de que todavía se deja a una minoría causar una ola masiva de infecciones para infectar y constreñir a toda la población es mucho más peligrosa”, dijo a la Red de Liberación Alemana. Röttgen describió la obligación de vacunación pública contra el coronavirus planificada como una obligación legal. Röttgen dijo que él mismo votaría en el Bundestag por una vacuna general contra Corona. La tasa de vacunación es muy baja y ha aumentado la aceptación social de la vacunación obligatoria. “Esto también me hizo replantearme”. Además, “debido a la gran cantidad de vacunaciones en todo el mundo, no hay datos suficientes para demostrar la seguridad de la vacunación”.

La Bundeswehr también brinda apoyo en Schleswig-Holstein

La Bundeswehr está ayudando una vez más a los municipios a lidiar con la situación del coronavirus. Un portavoz de prensa del liderazgo estatal de Schleswig-Holstein dijo que actualmente se está brindando asistencia oficial en Kiel, Neumünster, Bodelsdorf, Bad Oldesol y Pressdorf (región de Benenberg). Un total de 25 soldados están desplegados actualmente en centros de vacunación fijos en el país; además, cinco miembros más de la Bundeswehr serán desplegados en Pressdorf a partir del lunes. Según el liderazgo estatal, hay otra solicitud del hospital de la ciudad de Kiel. Un soldado debe apoyar a la farmacia del hospital a partir del jueves. Según la Bundeswehr, actualmente hay hasta 12.000 soldados disponibles para misiones de apoyo.

Polonia y Suiza son zonas de alto riesgo

Debido a la gran cantidad de infecciones por coronavirus, el gobierno federal ha clasificado a Polonia y Suiza como áreas de alto riesgo a partir de hoy. Cualquier persona que ingrese desde una zona de alto riesgo que no haya sido vacunada o no se haya recuperado completamente debe permanecer en cuarentena durante diez días y solo se puede eliminar con una prueba negativa cinco días después de su llegada lo antes posible. Suiza es un destino turístico de invierno popular para los alemanes entre las nuevas regiones de alto riesgo. Con Polonia y Suiza, cinco de los ocho países limítrofes con Alemania están ahora clasificados como áreas de alto riesgo. Solo Dinamarca, Luxemburgo y Francia aún no se han incluido en la lista.

Mi voz: “Zona de alto riesgo” en Suiza con nuevas reglas sobre Corona (4 minutos)

RKI registra 42,055 nuevos casos de corona, una incidencia de 439,2

La tasa de infección de siete días a nivel nacional ha vuelto a caer ligeramente. quien – cual Instituto Robert Koch (RKI) El valor de las nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes esta semana fue de 439,2. A modo de comparación: el valor del día anterior era 442,7 y hace una semana era 446,7 (mes anterior: 169,9). Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 42.055 nuevos casos de coronavirus a RKI en un día. Hace exactamente una semana hubo 44.401 infecciones. Según la nueva información, se registraron 94 muertes en Alemania en 24 horas.

Servicio: determine el valor del evento para su residencia

Y nuevos casos de coronavirus durante siete días están de camino al norte de Alemania. Si desea saber qué tan común es esto en su ciudad o condado, simplemente ingrese su código postal aquí.

La tasa de incidencia en Schleswig-Holstein se reduce ligeramente

La tasa de incidencia de siete días volvió a disminuir ligeramente en Schleswig-Holstein. Las autoridades registraron 340 nuevas infecciones en un día. El mismo día de la semana pasada, hubo más de 440 nuevas infecciones. La tasa de incidencia de siete días disminuyó ligeramente por cuarto día consecutivo a 142,1. En comparación con los estados federales, Schleswig-Holstein todavía tiene la incidencia más baja en siete días, según el Instituto Robert Koch (RKI). La incidencia de hospitalización sigue siendo de 3,26. Muestra el número de personas infectadas con corona de cada 100.000 personas que acuden a las clínicas en una semana. 184 pacientes corona – o pacientes tratados en el hospital. Como el día anterior, 32 pacientes críticamente enfermos tuvieron que ser ventilados. El número de muertes registradas relacionadas con Covid-19 se ha mantenido igual. En Lübeck, la tasa de infección de siete días fue la más alta con 187,6, y en la región de Dithmarschen, el valor más bajo se mantiene en 74,3. Sigue siendo el único circuito con una tasa de incidencia de menos de 100.

MV: deportes de interior al borde del abismo

Más lesiones y menos niños entrenando: Wolgast Judo Club tiene esto, y ciertamente no es un caso aislado. Porque muchos padres no están seguros de si el entrenamiento en el salón es una buena idea en este momento. Los presidentes de asociaciones siempre tienen que lidiar con nuevas regulaciones.

READ Estaba en el espacio con el Capitán Kirk - Un turista espacial muere en un accidente aéreo - Overseas News Video: Corona: El club deportivo vuelve a estar bajo presión (3 minutos)

Nueva cinta de Corona. Comienza la transmisión en vivo

¡Buenos dias! Hoy, domingo 5 de diciembre, NDR.de le mantendrá informado de los efectos de la pandemia de coronavirus en el norte de Alemania. En el bar encontrará todas las noticias importantes y también el contenido de los programas de radio y televisión de NDR. Puedes ver los eventos de ayer en Lea el blog del sábado.

