Tim Malzer derrotó a Stephen Hensler

Para el segundo encargo, Tim Malzer viaja a los orígenes culinarios de Stephen Hensler en California. Allí Hensler aprendió el arte del sushi. Pero la misión no tiene nada que ver con eso. Malzer aterriza en San Francisco y tiene que preparar dim sum allí mismo, en Chinatown. Las bolas de masa rellenas y la hoja de loto rellena plantean algunos enigmas para Tim. Pero él no se rinde y prepara todo lo mejor que sabe. Lo único que no pudo hacer fue llenar los papeles con arroz porque cometió un desafortunado error. Stephen Hensler está contento, pero no puede creer lo que ve cuando le conceden los puntos. Malzer obtiene una muy buena puntuación.

En Japón, Stephen Hensler se enfrenta a una tarea que no podría ser peor. Un maestro de sushi de Alemania tiene que preparar sushi japonés. Es mucho más que un buen arroz y un pescado perfectamente cortado. Especialmente el corte de pescado resulta una tarea realmente difícil a la hora de seleccionar las especies de peces. Al final, Stephen no tiene que ocultar su puntuación; Incluso recibió grandes elogios de un maestro de sushi japonés.

Pero en términos de puntos no basta con superar a Malzer. Después de contar todos los puntos, Tim Melzer lidera con una media de 0,9 puntos y gana así el derbi de la ciudad de Hamburgo.