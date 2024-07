Tiroteo en Pensilvania: Donald Trump recibió un disparo durante una aparición de campaña; el tirador murió

DrEl candidato presidencial republicano electo, Donald Trump, fue trasladado de urgencia a un lugar seguro después de un accidente durante un mitin de campaña en Pensilvania. El FBI está tratando oficialmente el caso como un asesinato y un “intento de asesinato”. El jefe de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, el agente especial Kevin Rojek, hizo el anuncio el domingo en una conferencia de prensa en Butler, el lugar de la manifestación.

Después de un tiroteo sorpresa, el expresidente fue escoltado fuera del escenario el sábado con sangre en la oreja derecha y el puño en alto. El hombre de 78 años goza de buena salud y está siendo examinado en un centro médico local, dijo el portavoz de la campaña Stephen Cheung.

El presunto tirador fue asesinado. También fue asesinado un participante en el mitin de campaña electoral. Otros dos hombres resultaron gravemente heridos.

Aquí encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

El Servicio Secreto, responsable de proteger al ex y al actual presidente estadounidense, dijo que el atacante disparó varios tiros “desde una posición alta” durante la reunión y luego fue neutralizado. Su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente y el agente del FBI Rojek no quiso mencionar ningún nombre. Correo de Nueva York“El tirador ha sido identificado como Thomas Matthew Crooks, citando un documento de identificación encontrado, según fuentes internas, en la escena del crimen.

Unas horas después del ataque, el propio Trump habló tras ser dado de alta del hospital esa noche. Quería expresar su más sentido pésame a la familia de la persona asesinada y que su pensamiento también esté con la familia de los heridos.

“Es increíble que pueda haber un ataque así en nuestro país. Fui alcanzado por una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha”, escribió el republicano en la plataforma Truth Social, de la que fue cofundador. Supo de inmediato que algo andaba mal porque “escuché un silbido y un disparo e inmediatamente sentí que la bala atravesaba la piel”, continuó Trump. “Estaba sangrando profusamente y fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando”.

Aquí encontrarás contenido de terceros. Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

Un testigo le describió a un periodista de la BBC News cómo vio a un hombre con un rifle en el techo de un edificio disparando antes de que el Servicio Secreto lo matara a tiros.

El público lo presenció todo en directo. “No te derribarán”, gritó un hombre entre la multitud, mientras los guardias de seguridad de Trump formaban una cadena humana para llevarlo a un lugar seguro.

La testigo Erin Autenreith dijo que estaba sentada en la primera fila “justo frente a Trump”. “Estaba tan emocionado que simplemente lo miré”, dijo este hombre de 66 años de Glenshaw, en el noreste de Pensilvania. “Entonces escuché estos ruidos. “Se siente como si fuera el 4 de julio”, dijo, refiriéndose al feriado nacional en Estados Unidos.

“Pero cuando todos saltaron al escenario, lo rodearon y lo tiraron al suelo, fue cuando nos dimos cuenta de que tenía que ser un disparo”, dijo Autenreith, que asistía a un mitin de Trump por sexta vez en su historia. Evento durante todo el día. “Luego vino más gente y despejó el área”.

Entonces Trump pudo ponerse de pie. El hombre de 78 años dijo: “Déjenme buscar mis zapatos”, dijo Autenrith, y las palabras del republicano también se pueden escuchar en las grabaciones de video del incidente. Esas fueron las primeras palabras que dijo Trump.

Disparos, luego Trump se agarra la oreja

El incidente ocurrió cuando Trump apenas comenzaba su discurso ante sus seguidores. Aproximadamente a las 6:13 pm hora local, se escucharon fuertes explosiones entre la multitud. Los videos muestran a Trump repentinamente agarrándose la oreja y luego corriendo para cubrirse, al igual que varias personas detrás de él.

Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. protegen a Donald Trump tras el tiroteo Fuente: Agencia de Noticias Alemana/Ivan Vucci

Entonces estalla el caos. El hombre de 78 años fue escoltado hasta su coche rodeado de guardaespaldas. Levanta el puño de manera combativa y parece gritar “¡Pelea, pelea!”

Pensilvania es uno de los llamados estados indecisos, en el que demócratas y republicanos suelen tener contiendas muy reñidas y, por tanto, son decisivos en las elecciones. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos están previstas para el 5 de noviembre.

Donald Trump fue llevado a un lugar seguro después del ataque. Fuente: Reuters

No estaba claro si se habían realizado disparos con anterioridad y, según los periodistas presentes, se escucharon entre siete y ocho fuertes explosiones y gritos. Las fotos mostraban a Trump con lo que parecía ser una oreja ensangrentada y el puño en alto.