Tiroteo en Texas: una madre salva a sus hijos mientras los policías dejan que los asesinos hagan lo que quieren – News Abroad

El protagonismo de Angeli Rose Gomez trae más vergüenza a la policía de Ovaldi (Texas)…

Mientras 19 policías no se atrevían a asaltar el salón de clases cuando Salvador Ramos (18) disparó contra varios alumnos y maestros de primaria, Gómez saltó la cerca de la escuela y rescató a sus dos hijos. Su historia muestra cuán gravemente falló la policía en la segunda ola de asesinatos más mortífera en la historia de los Estados Unidos.

Tan pronto como Gómez se enteró del tiroteo, condujo 40 millas hasta la escuela primaria donde sus hijos están en segundo y tercer grado. Cuando llegué allí, los policías ya habían rodeado el edificio. “Se pararon frente a la cerca”, dijo la madre de dos.El periodico de Wall StreetPeor aún, “no entraron ni corrieron a ningún lado”.



Oficiales de policía se paran frente a la escuela primaria en Ovaldi el martes.Foto: Darío López-Mills/AP



En cambio, la policía atacó a varios padres enojados que intentaron que detuvieran al pistolero. Los videos muestran a los oficiales sujetando y arreglando a un padre. Según Gómez, al padre le rociaron gas pimienta en la cara. Sus manos fueron esposadas ella misma después de hablar con un oficial de policía.

Pero la madre de dos hijos dijo que logró convencer a otro oficial de policía para que le quitara las esposas. Luego saltó la valla, recogió a sus hijos y se escapó de la escuela con ellos.

Se cubrió de sangre para evitar que le dispararan.

La policía ha estado bajo una tremenda presión durante días debido a su renuencia a desplegarse. Recién el viernes tuvo que admitir un error fatal: 19 policías se pararon frente al salón de clases durante aproximadamente una hora, mientras Ramos se escondía con varios escolares.

El pistolero pudo seguir disparando porque la policía no quiso intervenir sin un equipo especial y no pudo abrir la puerta. La pequeña Maya Chilu, de 11 años, que sobrevivió al tiroteo en el aula, no puede entender la vacilación de la policía: “¿Por qué no vinieron, por qué no nos salvaron?” Le pregunté a un reportero de CNN, llorando.

Según Meiha, uno de los profesores de la clase intentó cerrar la puerta, pero Salvador Ramos ya estaba en la sala. Entonces el pistolero dijo: “Buenas noches”. Luego le disparó y apuntó a su colega y algunos estudiantes.

Waters se tiñe con la sangre de su compañera asesinada para que Ramos asuma que está muerta. Luego llamé al número de emergencia del celular del maestro que recibió el disparo. Le rogué al centro de control: “Ven, por favor ven”.

No fue hasta que los oficiales rompieron la llave del portero que irrumpieron en la habitación y le dispararon a Ramos. Ya ha matado a 19 niños y dos maestros. El cabello de agua comenzó a caerse desde la masacre.



Stephen McCraw explica en un plan que 19 policías esperaron durante casi una hora frente al salón de clases en el que estaba escondido RamosFoto: Chandan Khanna/AFP



No está claro cuántos niños y maestros podrían haberse salvado si los funcionarios hubieran intervenido antes.

Stephen McCro, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Texas, tuvo que admitir el error que había cometido la policía. Fue una decisión equivocada. “Punto”, dijo McCroe en una conferencia de prensa. “No hay justificación para eso”.