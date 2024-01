Titular del Nasdaq: Las acciones de Microsoft se mueven poco antes de la comercialización: 1,8 millones de ordenadores en Alemania con sistemas Windows inseguros

En Alemania hay más de 1,8 millones de ordenadores con Windows conectados a Internet con un sistema operativo obsoleto que ya no está protegido contra las amenazas de seguridad de Internet.

Así se desprende de un estudio realizado por la empresa de seguridad Eset y publicado el domingo en Berlín. Un gran porcentaje de sistemas no seguros, alrededor de 1,5 millones de dispositivos, todavía ejecutan Windows 7.

Según Eset, todavía quedan aproximadamente 630.000 dispositivos disponibles ventana 8 O 8.1 equipado. Microsoft dejó de dar soporte a esta familia de sistemas hace un año. Incluso el viejo Windows XP, que recibió su última actualización importante de Microsoft hace 15 años, no ha desaparecido por completo de la escena. Eset todavía tiene instalaciones en 90.000 ordenadores en Alemania.

“Es frustrante ver que a pesar de años de campañas de información, millones de usuarios alemanes siguen utilizando sistemas operativos Windows obsoletos”, afirmó Torsten Urbanski, experto en seguridad informática de Eset. Esto expone a los usuarios a enormes riesgos en casa o en la vida diaria de la oficina. “Cualquiera que no actúe ahora lo hará con negligencia grave”, afirmó Urbanski.

Windows 7 se lanzó en octubre de 2009 como sucesor del fallido Windows Vista y fue utilizado por los fabricantes de PC hasta 2014. Windows 8 también tuvo dificultades al iniciarse y no impresionó a muchos usuarios. Esta es la razón por la que muchas empresas en particular se han mantenido fieles a Windows 7 incluso después de 2014.

Estas computadoras inseguras son más fáciles de atacar para los ciberdelincuentes, dijo Urbanski: “Una brecha de seguridad no cerrada en el software de la computadora puede ser suficiente para secuestrar la computadora, robar todos los datos privados o integrar el dispositivo en botnets después de una infección exitosa”.

Puede resultar costoso para las empresas que continúan utilizando computadoras antiguas con Windows. “Si hay daños causados ​​por ataques de piratas informáticos, no está claro si las pólizas de seguro serán efectivas, porque las computadoras con Windows que han estado obsoletas durante años ya no están actualizadas con la última tecnología”. El experto también admitió que cada vez más usuarios confían en el sistema operativo actual como Windows 10 u 11. Sin embargo, no hay que dormirse en los laureles. El próximo fin del soporte ya está en el horizonte con una fecha de vencimiento de 2025 para Windows 10.

