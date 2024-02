“Todo se está desmoronando”: Corea del Norte sorprendió incluso a los turistas rusos

Rusia y Corea del Norte se están acercando. Esto no sólo es evidente a través de los lanzamientos de misiles desde Pyongyang. Los primeros turistas a los que se permitió visitar Corea del Norte después de la pandemia también procedieron de Rusia. Pero el viaje publicitario deja un sabor amargo entre los vacacionistas.

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang son mejores que en mucho tiempo. La razón es la guerra en Ucrania. Rusia necesita municiones para la invasión, que ella misma no puede producir en cantidad suficiente. Además, faltan componentes debido a las sanciones occidentales. Corea del Norte puede suministrarle municiones, incluidos misiles. Un país muy aislado que también esté bajo sanciones podría buscar apoyo y asistencia políticos para sus programas nucleares y de satélites, por ejemplo.

Para fortalecer la nueva amistad, el presidente ruso Vladimir Putin viajó el pasado mes de septiembre al lejano oriente de su país, donde recibió al dictador norcoreano Kim Jong Un. Como guinda del pastel, Kim recibió un coche de lujo de Putin. Mientras tanto, las ciudades ucranianas están siendo bombardeadas con misiles de Pyongyang (incluidos componentes occidentales).

Grupo turístico de casi 100 personas frente al aeropuerto de Pyongyang. (Foto: vía Reuters)

Sin embargo, está claro que el camino cómodo de Putin no debe limitarse a la cooperación militar y tecnológica. Un ejemplo de ello es el viaje de turistas rusos al país vecino. Dado que el ataque a Ucrania significa que la mayoría de los rusos ya no pueden viajar a muchos lugares occidentales, Corea del Norte quiere intervenir y presentarse como un país de ensueño para los turistas.

Casi 100 rusos que volaron de Vladivostok a Pyongyang el 9 de febrero fueron los primeros turistas a los que Corea del Norte permitió la entrada al país desde la pandemia, durante la cual cerró sus fronteras. Antes de 2020, varios miles de turistas cada año, incluidos países occidentales, visitaban Corea del Norte principalmente por curiosidad. El grupo de viajes ruso no sólo buscaba relajarse: entre los participantes se encontraban periodistas y representantes del sector turístico, así como blogueros e influencers, cuyo objetivo era principalmente publicar hermosas fotografías de la dictadura y generar publicidad. Pero eso realmente no funcionó.

“Es surrealista”

Según la agencia de viajes Vostok Intour que lo organizó, el viaje duró cuatro días. Según la radio británica Noticias del cielo Las entradas cuestan el equivalente a unos 690 euros. “El clima es fantástico ahora. Es el mejor momento para las vacaciones de invierno”. La embajada rusa escribió en Pyongyang para darles la bienvenida en Facebook y desearles “buen humor e impresiones inolvidables”. Los turistas ya lo han tenido, informaron algunos desde Air Koryo, la única aerolínea de Corea del Norte. Sky News citó a uno de los turistas diciendo: “El avión es viejo y huele a naftalina”. Otros informaron de defectos técnicos en la máquina de 41 años. “Todo se está desmoronando”, afirma.

Una vez en Pyongyang, los turistas visitaron no sólo las estatuas del fundador del país, Kim Il Sung y su hijo Kim Jong Il -una visita obligada para los visitantes-, sino también el monumento a la ideología Juche y un evento estudiantil con música de acordeón. Fueron alojados en el Hotel Internacional Yanggakdo, pero no se les permitió salir solos del edificio. La razón: “No hablas coreano y puedes tener problemas”, dice el bloguero de viajes Ilya Voskresensky. Radio Asia Libre dijouna emisora ​​financiada por el gobierno de EE. UU.

Voskresensky, En Instagram Documentó su viaje y habló de nuevas restricciones: en el avión, mientras aún estaban en Rusia, un turista borró fotos desagradables de su teléfono móvil. En el país no estaba permitido fotografiar obras de construcción ni edificios en ruinas, sólo vistas panorámicas y hermosas. Además, no se le permitía moverse libremente. Y añadió: “No tuvimos la oportunidad de hablar con la gente común y corriente en Corea del Norte”.

Sin embargo, incluso en las horas pico había pocas personas y automóviles en las calles, lo que lo sorprendió. “A veces ves gente y te sorprende que todos tengan el mismo aspecto”, dijo, refiriéndose a su vestimenta. Le dijo a CNN, se sintió “como un viaje al pasado”. Las calles vacías y la falta de publicidad le recordaron las historias de sus abuelos en la Unión Soviética. “Es surrealista”.

Está prevista una sección separada para los rusos.

La estación de esquí Masikryong, que el grupo visitó después de una noche en la capital, pareció haber recibido una mejor acogida. El complejo, inaugurado en 2014 cerca de la ciudad de Wonsan, al este de la península, es el único de su tipo en el país y fue construido siguiendo instrucciones de Kim Jong Un para atraer a turistas de China en particular. También se utilizó tecnología occidental, que parece haber sido introducida de contrabando después de las sanciones.

El grupo turístico estuvo en gran parte solo porque otros turistas no vienen al país y una visita sería inasequible para la mayoría de los norcoreanos. Pero sus guardias les pisaban los talones: Voskresensky muestra en un vídeo a un hombre esquiando detrás de él y escribe: “Este es nuestro acompañamiento personal, no paranoia”. Después de todo, según él, aquí no había restricciones para la fotografía y el rodaje.

Este también puede ser el plan de Corea del Norte: bajo ninguna circunstancia los turistas rusos deberían explorar el país ni conocer a los lugareños. Sería mucho mejor si se mantuvieran solos en un área cerrada. Portal de investigación Insiders Los informes, citando a una autoridad regional rusa en la frontera con Corea del Norte, dijeron que ya se estaba planificando su propio centro vacacional para turistas rusos. Pyongyang quiere construir 17 hoteles, 37 pensiones, tiendas y una playa de cuatro kilómetros de longitud en una superficie de 2,8 kilómetros cuadrados en la costa este. Esto coincide con lo que dice el director de la Agencia Rusa de Turismo euronoticias “Algunas personas sueñan con visitar Corea del Norte. Corea del Norte es un país maravilloso”, dijo. La televisión estatal rusa también habló con entusiasmo sobre el destino del viaje. Está claro que un día festivo beneficia a ambos gobiernos.

“Nunca he visto la cocina coreana”

Por otro lado, los resultados para algunos de los participantes del grupo de viaje fueron más que variados. Por ejemplo, Voskresensky no sólo quedó impactado por las calles desiertas, sino también frustrado por la omnipresente propaganda. “Es impactante cómo el culto a la personalidad ha traspasado todos los límites”, afirmó. También criticó la falta de cultura y cocina coreanas. “Nunca he visto cocina coreana en Corea del Norte”, dijo. “Siento que perdieron esa cultura debido a años de pobreza y 'igualitarismo comunista'.

La organización del viaje y la vigilancia constante también dejaron amargados a otros participantes: “Los meticulosos preparativos para nuestra visita parecían una representación teatral”, dijo Elena Bychkova a CNN. “En medio de estas escenas, no pude evitar la sensación de que Corea del Norte también tiene otro lado, un lado que todavía está oculto”.

Yulia Mashkova libros Tras el viaje: “Nunca volveré allí por razones morales y éticas”, aunque habla muy bien de la estación de esquí que visitó. En otra publicación, describió a Corea del Norte como una “dictadura totalitaria”. El país no tiene valor turístico. “Por supuesto que vale la pena el viaje. Para obtener su dosis de sorpresas, empatice con los coreanos asustados y disfrute del contraste con sus vecinos del sur”, escribió. En Instagram. Personalmente me sentí mal, a pesar del agradable viaje en general.