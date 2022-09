Todo sobre la nueva versión de CoD-BR: nuevo mapa y cambios de comparación

a: Felipe Hansen

Warzone 2.0 celebra el lanzamiento el 16 de noviembre de 2022. Todos los cambios en el nuevo mapa, gulags y nuevas mecánicas se encuentran en la descripción general.

Santa Mónica, California – zona de guerra 2 Llegando en unas pocas semanas Obligaciones: guerra moderna 2 El 16 de noviembre. Battle Royale ha sido rediseñado desde cero y trae un nuevo mapa: Al Mazrah, Gulag renovado, oponentes de IA y muchos otros cambios que hemos visto aquí en comparación con el mapa original. zona de guerra fingiendo Aquí encontrarás toda la información que necesitas saber sobre el lanzamiento del último juego de disparos Free2Play de este año.

nombre del juego Call of Duty: Warzone 2.0.1 Actualizar Liberar 16 de noviembre de 2022 Editores Activisión Fila Obligaciones Desarrollador Importación Infiniti un programa PS5, Xbox Serie X, PC Escribe Juego de disparos en primera persona multijugador en línea, batalla real modelo de negocio libre para jugar

Warzone 2: Fecha de lanzamiento poco después de Modern Warfare 2 – ¿Cuándo llega Battle Royale “Call of Duty”?

¿Cuándo llegará Warzone 2.0? Warzone 2.0 se lanzará el 16 de noviembre de 2022. Al igual que su predecesor, Battle Royale se ofrece de forma gratuita, es decir, Free2Play. El lanzamiento se produce unas dos semanas después de Call of Duty: Modern Warfare 2. El Por cierto, la nueva beta de CoD MW comienza hoy..

Zona de guerra gratis 2.0 : 16 de noviembre de 2022

: 16 de noviembre de 2022 Warzone 2 será completamente gratuito, es decir, Free2Play

En este artículo, enumeramos todos los cambios e innovaciones en Warzone 2.0 como una descripción general práctica y los comparamos con el antiguo Warzone. También actualizaremos la información a lo largo del día para que estés siempre al día.

Aquí puedes ver el nuevo tráiler de la gran revelación del 15 de septiembre. Acerca de Warzone 2.0 y multijugador en Call of Duty: Modern Warfare 2:

Nuevo mapa de Warzone 2.0: Así es la “Granja”, la sucesora de Verdansk

Nuevo mapa de la granja de war zone 2: Warzone 2.0 obtiene un nuevo mapa justo después del lanzamiento: la granja. El mapa está en una zona desértica.

La finca está dividida en 18 distritos. Allí encontrará una ciudad, instalaciones petroleras, puertos y un aeropuerto (que recuerda a una estación de mapas). También hay zonas rurales con ruinas, pantanos y un pueblo abandonado. Puede ver las 18 regiones y ubicaciones en el nuevo mapa en Sitio web oficial de Call of Duty Mirando a.

Warzone 2: The Farm, el nuevo mapa | © Activision

Partes del nuevo mapa Warzone Al Mazrah se usan como mapas multijugador separados en Modern Warfare 2. En la campaña principal del juego, la región también juega un papel importante. Para que puedas explorar mucho y conocer el lugar si Reservado CoD Modern Warfare 2 Y corre la historia antes que nadie.

Otra novedad es que los círculos están divididos. Luego luchas en hasta 3 regiones. Solo al final de la ronda se unen los tres círculos y anuncian la conclusión. Un mecanismo emocionante que presenta un estilo completamente nuevo para los jugadores de Warzone.

Diferencias entre Warzone 2.0 y Warzone: eso cambia en el nuevo Battle Royale

Esto es completamente nuevo en Warzone 2: Aquí presentamos todas las innovaciones importantes de Warzone 2.0 en un formato compacto. A continuación te explicamos los cambios en detalle. Al final, comparamos las diferencias con la antigua zona de guerra.

Nuevo mapa: La granja tiene lugar en una zona desértica

¿No hay equipo especial en Warzone 2? En la revelación del 15.09.2019, parece que no habrá más caídas con tu equipo en Warzone 2. Compras nuevas armas y accesorios en las tiendas. Armero 2.0 de Call of Duty. Además, es probable que no haya ventajas ni extras, al menos en la temporada 1.

Tormentas de arena en lugar de gas dividiéndose en múltiples regiones

Todos los jugadores comienzan desde cero: su progreso y máscaras no se transferirán desde Warzone 1 (pero en Beta de CoD MW2 Puedes desbloquear recompensas)

Gulag: Aquí estás luchando 2vs2 para volver a Warzone

Fortalezas: bases que los oponentes de la IA ocupan con un gran botín

Warzone 2.0 está de vuelta en Steam para PC (y para Battle.net)

Las nuevas mecánicas y sistemas de movimiento de Modern Warfare 2 también funcionan en Warzone 2.0

Los vehículos juegan un papel más importante en Warzone 2 (coches, camiones, helicópteros, barcos)

Tormentas de arena como nuevas áreas/círculos: Esto confirma la filtración que hablaba del hecho de que el gas Warzone 2 ya no limita estas áreas. Coincidiendo con el nuevo mapa del desierto, las tormentas de arena ahora te persiguen a través de Battle Royale.

Warzone 2 Call of Duty Círculo Tormenta de arena © Activision

Esto es Gulag 2.0: Si mueres en combate regular, terminas en un Gulag, eso no ha cambiado. En Warzone 2.0 gulag, luchas para igualar el nombre, pero ahora para que regresen dos.

Significado: Consigues a un compañero al azar en prisión para que luche contigo contra otro equipo de dos. Después de eso, los ganadores regresan a Warzone, e instantáneamente vuelven a ser enemigos allí. Además, se dice que el supervisor de IA estará al borde de hacer travesuras en el Gulag. Se señaló que debe haber más botín, es decir, equipo, en Gulag.

Fortalezas, IA y NPC explicados en Warzone 2

Estos son los nuevos baluartes: Los baluartes, en los fuertes alemanes, son instalaciones custodiadas por inteligencia artificial. Los luchadores controlados por PC guardan un poderoso botín allí.

Así que tienes el desafío de ignorar a los oponentes de la IA y seguir sigilosamente, o desmantelar una fortaleza pero dañar a los enemigos allí. Otro equipo de jugadores reales podría apuñalarte por la espalda cuando salgas de la fortaleza. Pero el riesgo debería valer la pena, en Strongholds puedes encontrar información sobre los 9 puntos negros, que cuentan con mejor equipamiento (nuevas cajas fuertes/cajas fuertes, por así decirlo).

Lo que necesitas saber sobre los oponentes NPC: La zona de guerra está habitada por enemigos en algunos lugares. Seguirás compitiendo principalmente contra personas reales, no te preocupes. Pero los NPC (inglés para NPC) son un cambio bienvenido.Los enemigos de la IA se han confirmado tanto en Bastions como en Gulag.

Modern Warfare 2 te trae nuevas mecánicas: agua y opciones de movimiento

Estos son los nuevos mecanismos de MW2: Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 multijugador se desarrollaron simultáneamente. Entonces, el nuevo Battle Royale usa la misma mecánica que su hermano multijugador.

Warzone 2 ofrece chat en primer plano: puedes escuchar las conversaciones de los enemigos cerca de ti. Por lo tanto, las conversaciones de su equipo no siempre son tan confidenciales como quisiera que fueran.

Ahora puedes nadar, bucear y robar en la superficie en Warzone 2.0.

Puedes disparar tus armas al agua (al menos ya se han mostrado pistolas).

Sin embargo, en el agua, se mueve más lentamente y la visibilidad disminuye rápidamente.

Edge pull y suspensión se agregan como nuevas mecánicas de movimiento.

Incluso puedes disparar con armas pequeñas mientras cuelgas de paredes o repisas, sorprendiendo a los enemigos.

Mayor enfoque en los vehículos: debería haber más modos de transporte diferentes por tierra, aire y agua en Warzone.

En el tráiler también se mostraron tanques y aviones, pero creemos que son líneas de destrucción y no vehículos ordinarios.

La vista en tercera persona también se ha agregado al modo multijugador de Modern Warfare. Ves a tu soldado completamente desde atrás, es decir, no desde la perspectiva del ego. Actualmente no está claro si esta nueva perspectiva se trasladará a Warzone 2. La perspectiva en tercera persona permite una mejor vista de su entorno, y eso sería una mala característica en Warzone, por lo que somos escépticos sobre la implementación y no creemos en ella.

Warzone 2: The New Gulag 2.0 con duelos 2v2 y un monitor de IA © Activision

Innovaciones técnicas en WZ2: Control deslizante de campo de visión. Finalmente puedes personalizar tu campo de visión en las consolas. Hasta ahora, solo se ha confirmado la función requerida para PS5. Con eso viene un La configuración que se ha necesitado durante años finalmente llega a Warzone 2donde finalmente puedes decidir por ti mismo qué parte del mundo puedes ver.

También está disponible un sistema anti-trampas mejorado para la versión Warzone 2. Rebote en Call of Duty Ahora debería reaccionar más rápido a los tramposos y sus malos trucos.

Warzone 2 comparte la idea con Warzone 1: eso no cambia

¿Qué permanece igual en Warzone? Lo que no ha cambiado es que tu progreso se comparte en todas las cuentas de Call of Duty. Así podrás subir de nivel las armas en el modo multijugador de Modern Warfare 2 o avanzar en el Pase de batalla. El principio básico del juego también es el mismo. Más de 100 jugadores se lanzan a un mapa enorme y luchan por la victoria al estilo Battle Royale. Warzone 2.0 sigue siendo gratuito, al igual que Warzone, es decir, Free2Play. Más tarde habrá diferentes eventos y temporadas nuevamente.

Estamos ampliando nuestro artículo y pronto agregaremos más información sobre Warzone 2.0, Call off Duty: Modern Warfare 2, así como la DMZ. Para que siempre esté actualizado y pueda tener una opinión sobre el mejor juego de disparos de 2022. Pero celoso El ex desarrollador no le da chance a Warzone 2.