“Todos han hecho algo en la historia del tenis argentino” · tennisnet.com

Diego Schwartzmann Pudo llegar a la final del Tour Sudamericano de Tierra Batida 2022 en dos partidos. En una entrevista exclusiva con tenisnet.com Argentina habla de la importancia del tenis en su tierra natal, y se fue Juan Martín del Potro Y sus metas personales para el futuro.

Por Michael Rothschädl Última modificación: 28/02/2022, 11:21

Diego Swartzman recuerda una exitosa gira sudamericana

Señor. Swartzman, acaba de jugar en el torneo Golden Swing en su país de origen, Sudamérica. Ser un experto en competiciones de tierra batida, a veces sin siquiera considerar los cuadros completos: ¿La presión de estos partidos es particularmente alta para ti?

Creo que me desempeñé mejor en el torneo sudamericano. Esto siempre ha sido especial para mí ya que hay dos partidos en Córdoba en Argentina y luego en Buenos Aires. Pero esto también es difícil porque siempre trato de hacer lo que puedo. Al mismo tiempo, todos los que participan en las competencias me conocen desde la infancia y quieren verme hacer lo que pueda. Así que trato de estar preparado para ello. A veces pierdo, a veces no: pero por cuarto año consecutivo llegué al menos a una final en mi país, y estoy muy feliz por eso. También jugué en Río de Janeiro, donde yo (Carlos) llegué a la final contra Alcaraz. Creo que esta es otra gran temporada en tierra batida en Sudamérica, es muy especial.

En una competencia en Buenos Aires, tu amigo Juan Martín del Potro anunció algo así como el final de su carrera. ¿Cómo califica su carrera?

Creo que Juan Martín del Potro es muy especial y muy importante para nosotros para el tenis argentino y latinoamericano. Para mí, para todos los jugadores argentinos y para los espectadores argentinos, fue triste que no estuviera 100 por ciento activo. La posición de su rodilla obviamente era difícil, pero le encanta jugar. Creo que se sintió muy cómodo aquí con sus compañeros, que era lo más importante de la competencia en Buenos Aires. Espero que encuentre la manera de permanecer en el campo unas cuantas veces más.

¿Qué opinas sobre la popularidad del tenis en Argentina? ¿Ha experimentado cambios a través de las épocas exitosas de Juan Martín del Potro y David Nalpandian?

No, creo que hay muchos jugadores en Argentina, no solo Juan Martín y David Nalpandian. Creo que son los mejores. Los 100 mejores jugadores que llegan a la final de varios torneos cada semana. Entonces creo que todos han hecho algo en la historia del tenis argentino.

El año pasado ganaste aquí en Buenos Aires en tu tierra natal. ¿Es este su mayor éxito o al menos su éxito más emocional?

Sí, en Argentina, ganar en Buenos Aires fue muy emotivo e importante para mí. Creo que este es uno de los momentos más especiales de mi carrera y el momento más emotivo.

Jugar contra jugadores que no pertenecen a la nueva generación puede ser un buen reto. Diego Swartzman en NextGen

Ahora estás entre la vieja y la nueva generación. ¿Sientes más presión de la próxima generación? ¿Cómo ve sus posibilidades ante Sinner, Alcaraz y Chitsibas?

Creo que es muy bueno para el tenis que una nueva generación esté rindiendo mejor. Como dijiste, Chinnar, Algaras y Citchibas son los tres mejores en la generación más joven. Juegan muy rápido, golpean la pelota muy limpio y juegan muy duro. Jugar contra jugadores que no pertenecen a la nueva generación puede ser un buen reto. A ver qué pasa en los próximos años, pero para el tenis y para todos los que siguen cada partido cada semana, tener nuevos jugadores es muy importante.

Con la temporada 2022 aún joven, ¿son las canchas europeas de tierra batida, eventualmente el Abierto de Francia, los partidos en los que desea concentrarse más?

En los últimos años he estado jugando mejor en la cancha dura. Así que creo que me concentro más en cada partido que juego. Por supuesto, durante la temporada de tierra batida, cuando juego mi mejor tenis, puedo lograr grandes cosas. Pero en los últimos años he ganado más competiciones en pista dura, así que me he centrado en ambas.

Creo que no estuviste a la altura de tus expectativas en el Masters que se disputó hasta el año pasado en Roland Gros. ¿Quieres cambiar algo para 2022?

No, no, no tengo que cambiar nada. Quiero proceder como antes. Es muy difícil, pero esto es lo que tengo que hacer: concentrarme, seguir adelante e intentar hacer lo que pueda cada semana.

Creo que todos esperan verlo de regreso en el campo y verlo hacer lo que pueda. Swatsman sobre el próximo regreso de Dominic Theme

Tú y Dominic Theme tienen la misma edad y han desarrollado una buena amistad a lo largo de los años. Mirando la tragedia de la lesión actual de Dominic en 2022, ¿qué crees que podemos esperar de él?

Primero, quiero verlo de vuelta en el campo contigo, ya sabes. Es muy importante que regrese y se mantenga saludable. Creo que jugará mejor. Es uno de los mejores, ganó un torneo de Grand Slam hace dos años. Así que será bueno verlo de vuelta en el campo. Espero que suceda pronto. Creo que todo el mundo está deseando volver a verlo en el campo y verlo hacer lo que pueda.

En 2020 derrotaste a Rafael Nadal en Roma y obtuviste la única victoria contra el miembro del ‘Big Three’. Cuando miras hacia atrás, ¿qué hiciste para vencer a uno de estos grandes atletas?

No estoy seguro de cómo responder a eso. Creo que es muy difícil jugar contra ellos. A veces crees que puedes ganar el juego, pero al final ganan el partido y luego ganan el partido. Entonces es difícil decir cómo ganar contra este tipo de jugadores. Pero espero que podamos vencerlos unas cuantas veces más en los próximos años.

Has logrado algo en la mitad de tu carrera, algunos dirían que es la mejor edad para jugar al tenis. Mirando hacia atrás en los próximos cinco años de juego, ¿hay algún hito importante que aún quieras lograr?

Como dije, estoy muy concentrado e intento seguir jugando mi mejor tenis en muchos torneos. Ser constante en el tenis y estar listo para cada partido, cada año, es muy difícil. Creo que ese es mi objetivo: estar sano y seguir como hasta ahora. Ese es mi objetivo por ahora.