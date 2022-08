Todos los juegos nuevos y mira para suscribirte

Similar a PS Now, las nuevas suscripciones PS Plus Extra y PS Plus Premium de Sony también obtienen nuevos juegos cada mes con los que puedes jugar. Por otro lado, también hay salidas puntuales. Resumimos los titulares que puede esperar en septiembre en este resumen. Y una cosa por adelantado: es un gran mes.

Puedes jugar a los siguientes juegos. A partir del 20 de septiembre Juega con PS Plus Extra y Premium:

PS Plus Premium Classics, también a partir del 20 de septiembre:

2. filtro de sifón

grupo astuto

Foxy Cooper: ladrones en el tiempo

Toy Story 3

Reino de los cielos

Bentley hackback

¿Qué juegos se eliminarán del catálogo en septiembre? La buena noticia: nada. En septiembre, solo tenemos novedades sobre las que informar.

Foco en septiembre de 2022

Orígenes de Assassin’s Creed













1:02







Assassin’s Creed: Origins – Tráiler de lanzamiento de la aventura del Antiguo Egipto

Escribe: acción Aventura

acción Aventura Desarrollador: Ubisoft

Ubisoft Clasificación de Game Pro: 88

De esto se trata: Orígenes cuenta la historia de los orígenes de la orden de los Asesinos en el antiguo Egipto. Nos deslizamos en el papel de Medjai Bayek de Siwa, quien trágicamente se encuentra en una lucha contra la Orden de los Ancianos, dando un impulso a la creación de los Asesinos.

AC Origins es la primera parte de la serie principal que se enfoca más en elementos de juego de roles: acumular puntos de experiencia, subir de nivel o incluso mejorar el equipo. En el mundo abierto masivo, exploramos no solo tumbas y pirámides antiguas, sino también ciudades vibrantes como Alejandría y Menfis. También tratamos con los dioses.

Puede obtener más información sobre por qué la entrega es una de las mejores de la serie en nuestra revisión de Assassin’s Creed Origins:





29

0



Más sobre este tema Assassin’s Creed: Origins in Test – Viaje a Egipto con la cabeza en la arena

Tenemos una descripción completa de todos los títulos que puedes jugar en PS Plus Premium aquí para ti:





145

viii



ps plus prémium Lista de juegos: todos los nuevos juegos de modelo de suscripción

Toda la información sobre el nuevo modelo de PS Plus

¿Quiere cambiar su suscripción u obtener una suscripción, pero aún no está seguro de cuál de los tres nuevos niveles de PS Plus elegir? en nuestra area Centro de información Encontrarás toda la información importante sobre PS Plus. En él, explicamos cuestiones importantes como el precio y explicamos los beneficios que trae cada suscripción.

Por otro lado, si estás más interesado en PS Plus Essential, encontrarás los nuevos juegos gratuitos de septiembre en este artículo.

¿Qué juegos todavía quieres en tu biblioteca de PS Plus?