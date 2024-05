Todos los nuevos iPad en el vídeo

Los nuevos iPads ya están aquí y traen consigo algunas innovaciones interesantes: mientras que el iPad Air ahora también está disponible por primera vez en una versión más grande de 13 pulgadas, el nuevo modelo Pro es mucho más potente gracias al nuevo chip M4 de Apple. . Nuestro colaborador Andrei Tokarski Desmontó todos los modelos nuevos.

El iPad Air ahora también mide 13 pulgadas

En cuanto al diseño, los nuevos iPads siguen siendo idénticos a sus predecesores. El cambio más notable es la posición de la cámara frontal: ahora está en el medio, asegurando una mejor dirección de visualización al realizar videollamadas. Es bueno que el iPad Air ahora esté disponible no solo en tamaño de 11 pulgadas, sino también en tamaño de 13 pulgadas. Los usuarios ya no tienen que recurrir al iPad Pro, más caro, si buscan una tableta de este tamaño. Desafortunadamente, el Apple Pencil 2 ya no funciona con ninguno de los nuevos iPad. Por lo tanto, si está cambiando de un iPad antiguo, es posible que también deba reemplazar el lápiz.

Nuevo iPad Pro…

…es el más rápido actualmente…

…una tablet en el mercado

Aunque las familias Air y Pro ya no se diferencian en el tamaño de su pantalla, todavía existen claras diferencias. Porque si bien el iPad Air todavía tiene paneles LCD instalados, Apple está utilizando tecnología OLED (Ultra Retina XDR) en el iPad Pro. En la práctica, esto significa principalmente niveles de negro más altos, pero también mejor resolución, frecuencia de actualización y brillo.

iPad Pro está equipado con un chip M4 de alto rendimiento

El Apple M2 cuenta con el mismo procesador que se utilizó en el último iPad Pro en el nuevo iPad Air. También hay 8 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Por otro lado, el nuevo iPad Pro viene con un chip M4, que es mucho más potente y no puede al menos aprovecharse al máximo de su capacidad en todos los juegos actuales. Aquí, los compradores pueden elegir entre 8 GB y 16 GB de RAM e incluso obtener un máximo de 2 TB de espacio de almacenamiento.

